L’Hospital incorpora l’ús d’ulleres de realitat virtual en pacients oncològics

Els pacients oncològics que rebin tractament a l’Hospital Universitari d’Igualada ja poden fer ús de les ulleres de realitat virtual, una iniciativa de l’Associació Contra el Càncer per afavorir la distracció dels malalts i reduir l’estrès emocional mentre se’ls administra el tractament.

Les ulleres ofereixen als pacients tres entorns virtuals diferents, dissenyats per ajudar-los a relaxar-se i millorar la seva experiència a l’hospital. Estan especialment adreçades a pacients de l’Hospital de Dia Oncològic, que passen llargues hores rebent tractaments, com ara la quimioteràpia. Les persones usuàries seran protagonistes d’un viatge que transcorrerà a través dels territoris del món imaginari de Gaia. Un entorn composat per sons agradables i relaxants i una estètica que recrea bonics paisatges. Hi ha tres experiències dins el món de Gaia: TIBAN, un viatge sobrevolant Gaia damunt un avió de paper; ARBORIA, ens ubica a un temple oriental rodejats de natura; i NAO, un viatge en barca en un univers sorprenent.

El psicooncòleg de l’Associació Contra el Càncer a l’Hospital Universitari d’Igualada, Marc Clemente, explica que els pacients que han format part dels estudis pilot tenen la sensació que el temps ha passat més ràpidament, redueixen la seva sensació de malestar i es fomenta que les sessions de tractament siguin més amables, reduint els nivells d’estrès i ansietat.

Les persones voluntàries de l’Associació contra el Càncer a Barcelona són les encarregades de fer servir el recurs i guiar als usuaris durant l’experiència.