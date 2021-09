L’equipament juvenil de Cal Badia obre les seves portes

L’Equipament juvenil de Cal Badia, situat a l’avinguda de Montserrat d’Igualada, ha obert les seves portes aquest dimecres al vespre. L’acte d’obertura ha comptat amb l’actuació del grup musical igualadí “Lluna Plena” que ha actuat als jardins de l’edifici abans que els assistents

L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, acompanyat de la tinenta d’alcalde i regidora de joventut, Carlota Carner, han estat els encarregats de fer els parlaments inicials de l’acte. Carner ha posat de relleu la importància d’aquest nou equipament que “descentralitza l’oferta d’atenció i d’activitat per als joves i complementa la zona on es troben els centres Gabriel Castellà i Badia Margarit i això permetrà que estableixin sinèrgies entre tots tres espais”. Carner ha recordat, també, la feina feta pels anteriors regidors encarregats del projecte entre els què ha destacat a Josep Miserachs, Jordi Recasens, Jordi Pont i Marisa Vila.

Marc Castells ha animat als veïns i a les entitats a conèixer aquests propers dies l’equipament i ha posat en valor l’edifici “que estarà ple de vida i activitat i alhora obrirà a la ciutat el seu jardí de 568m2 per tal que tothom el pugui gaudir i el pugui fer seu”. Castells ha explicat, a més, que aquest espai “serà un punt dinamitzador per a les activitats juvenils, un punt de trobada, creació, formació i oci per a les igualadines i igualadins”.

L’equipament es troba situat al remodelat edifici de Cal Badia que compta amb 1.958,00m2, on hi ha un punt d’atenció a la planta baixa i a la superior s’hi troben diverses sales i espais per organitzar i dinamitzar activitats juvenils com ara tallers, xerrades, concerts o actuacions. A més, el jardí exterior s’ha obert a la ciutat i se suma als espais verds d’Igualada on passejar i realitzar-hi activitats.

Els propers dies 7 i 15 d’octubre l’espai estarà obert i es faran visites guiades per donar a conèixer aquest nou equipament de 19h a 20h. Per inscriure’s a les visites es pot fer al web i a les xarxes de la Kaserna.