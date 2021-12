L’Editorial: Una nova sala de cine

L’activitat cultural de la ciutat és rica i són molts els actes que setmanalment es desenvolupen. N’hi ha de tot tipus i són organitzats per entitats i persones molt diverses, demostrant una vitalitat, constància i dedicació, que sovint només són possibles esmerçant-hi hores i imaginació, sense altra recompensa que la satisfacció de fer-los per la comunitat.

L’Ajuntament ajuda en el que pot. I encara que segurament molts poden dir que no és suficient, és remarcable el treball que han fet les diferents regidories que s’han anat succeint al llarg dels anys i en diferents mandats. Però ha estat en aquests darrers temps que el consistori s’ha involucrat directament en la recuperació de les sales de cinema, fent uns acords de llarga durada, de manera que tant els treballs d’adequació dels locals, com els aparells de reproducció, han estat sufragats per les administracions.

L’Ateneu ja havia acollit la primera sessió de cinema a Igualada l’any 1904 i després de la tancada de totes les sales semblava que jo no hi hauria més espais d’exhibició pública. Va costar molt tornar-ne a aconseguir una i ara n’hi haurà una altra, més petita, però construïda amb al darrers avenços tecnològics.

El fet de disposar dels dispositius més avançats, aquesta sala de petit format, podrà ser utilitzada per exhibicions de les darreres novetats cinematogràfiques, però també el Cineclub o retransmissions en directe d’espectacles de dansa i d’òpera. Així, la manca de estructures físiques, que segurament no es podrien mantenir amb els recursos disponibles, es podrà pal·liar amb mitjans digitals.

És per això que celebrem que aquesta col·laboració publicoprivada, ja que dona sentit a Igualada com a Capital de la Cultura el 2022. Una iniciativa que s’afegeix a l’afany per ensenyar la qualitat i potencialitat del teixit associatiu, empreses i equipaments de la ciutat. La pretensió manifestada pel consistori és que, durant l’any entrant, la ciutat sigui un aparador on tots els col·lectius s’hi sentin representats i poder potenciar espais com la música de cambra, les arts escèniques, el patrimoni tradicional i popular i donar el màxim relleu possible, a entitats de llarga tradició local. S’espera molt dels projectes que es varen presentar al procés participatiu, però encara més de la contribució de tothom per tal que la capitalitat igualadina sigui un èxit. I aquest nou espai és un pas més en la bona direcció.