El PSC porta la petició per ampliar el Milà i Fontanals al Parlament

El diputat per l’Anoia al Parlament, Jordi Riba, ha presentat una Proposta de Resolució al Parlament per instar la Generalitat a ampliar l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada. Davant les dificultats que hi ha hagut els darrers dos cursos per absorbir tota la demanda de places i davant els alumnes que han quedat fora, el PSC considera “imprescindible” que la Generalitat afronti l’ampliació del centre.

La Proposta de Resolució s’ha debatut aquest dilluns i marca “revisar la planificació de places amb visió territorial tot tenint en compte la demanda laboral i les peticions de l’alumnat, assegurar l’accés formatiu a totes i tots els joves a la formació professional a Igualada i l’Anoia, planificar i prioritzar les actuacions en aquest institut referent a l’ampliació de les aules i tallers”.

Jordi Riba afirma que “aquesta situació incideix de manera extremadament negativa en la necessària garantia de la igualtat d’oportunitats als joves d’Igualada i de la comarca de l’Anoia, atès que els alumnes que per nota no accedeixen als cicles resten sense cap opció formativa. Des dels poders públics es demana i es fomenta la formació entre els joves, però en aquest cas quan opten per la Formació Professional es troben en la situació de no tenir places suficients per garantir aquesta formació”.

El diputat del PSC afegeix que “els alumnes que han cursat cicles formatius al Milà i Fontanals obtenen unes dades d’inserció laboral d’entre el 60 i el 70%, essent per tant un dels principals camins de lluita contra les altes dades d’atur juvenil a la nostra comarca. Per resoldre aquesta situació és necessària una ampliació de l’edifici per acollir tallers i poder així ampliar el nombre de places formatives. No pot ser resolt, tal com s’ha indicat per part del Departament d’Educació de la Generalitat, mitjançant mòduls prefabricats que no només representen una precarització de l’educació, sinó que en aquest cas no són útils ni viables per acollir tallers de formació”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) a l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, agraeix al diputat Jordi Riba que porti aquesta qüestió al Parlament i considera “urgent que el departament d’Eduació agafi el compromís de dur a terme les obres d’ampliació del Milà i Fontanals. És una situació d’una gran injustícia i d’una gran desigualtat que hi hagi alumnes disposats a estudiar, a formar-se per a trobar una feina i que no puguin tenir aquesta possibilitat per la manca de places i per no haver fet les obres d’ampliació. El Milà i Fontanals és l’opció escollida per molts joves de la nostra ciutat i comarca per a tenir aquesta formació i és incomprensible que les persones que volen formar-se no puguin fer-ho”.

El PSC també recorda que caldria que l’Institut Milà i Fontanals pogués actuar en xarxa amb l’Institut Guinovarda de Piera i augmentar l’oferta de formació professional a la comarca de l’Anoia. La proposta de Resolució s’ha aprovat amb el suport de tots els grups de la cambra i insta ara al govern de la Generalitat a fer cas del text aprovat al Parlament.