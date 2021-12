Teatre, dansa i música a la nova temporada del Teatre Municipal de l’Ateneu

Amb el lema “Aquestes festes…Regala teatre, regala’t emocions!”, el Teatre Municipal l’Ateneu ha preparat una programació d’hivern i primavera per als mesos de gener a maig de 2022. A partir del dimarts 21 de desembre, a les 11 del matí, es podrà comprar l’abonament per a tota la temporada.

Tindrà un preu de 88 € que inclourà 8 obres de teatre (a 11 €) i de regal, el concert del music resident a Igualada Joan Pons, El Petit de Cal Eril, que presenta el seu disc N.S.C.A.L.H. (les sigles de No sabràs com acabarà la història). També hi haurà un abonament de 60 € que inclourà 5 obres de teatre (a 12 €) i de regal, el concert.

Els abonaments podran comprar per internet al web www.teatremunicipalateneu.cat i en els horaris habituals de taquilla del teatre. A partir del divendres 7 de gener ja es podran comprar les entrades de manera individual.

La programació (a patir del 30 de gener)

La festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis s’ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. David Verdaguer i Mar Ulldemolins protagonitzen la història d’un amor a primera vista d’una parella quan són a prop de la quarantena. L’espectacle ha estat escrit per David Eldrige i n’ha fet la traducció, adaptació i direcció Pau Carrió.

La dona del tercer segona, (13 de febrer)

Àurea Márquez es posa en la pell d’una dona que ha de demanar un favor incòmode, difícil de concedir relacionat amb l’estigma que arrosseguen les persones que pateixen alguna malaltia mental. Víctor Borràs del Teatre Nu és l’autor d’aquest text que compta amb la direcció d’Ivan Benet.

Història d’un senglar o alguna cosa de Ricard, (27 de febrer)

L’espectacle de Gabriel Calderón gira al voltant dels mecanismes de poder contemporanis, el desig i el ressentiment, i proposa una reflexió sobre els límits de l’ambició humana. A partir de Ricard III de Shakespeare. L’obra ha obtingut el Premi Max 2021 al millor actor per a Joan Carreras i els Premis Butaca 2021 al millor actor i al millor espectacle de petit format.

N.S.C.A.L.H d’El Petit de Cal Eril, (5 de març)

El músic Joan Pons s’ha consolidat com un nom clau de l’escena musical de l’última dècada. Amb un discurs únic i poc complaent ha aconseguit fidelitzar i guanyar nou públic en cada disc. A Igualada presentarà el seu vuitè treball “N.S.C.A.L.H.”, sigles que amaguen la frase “No Sabràs Com Acabarà La Història. Gratuït per a les persones abonades.

El pes d’un cos, (13 de març)

L’actriu Laia Marull es posa a la pell d’una filla que ha de cuidar del seu pare qui, després de patir un ictus, viu un procés de deteriorament físic i mental que el converteix en un ésser totalment depenent. Què et pot portar a desitjar la mort d’algú que estimes?. Victoria Szpunberg ha escrit i dirigeix la proposta escènica que també compta en el repartiment amb Quim Àvila, Carles Pedragosa i Sabina Witt.

Si tu te’n vas de la cia, (27 de març)

Pepa Plana, l’actor igualadí Nan Valentí i Lola González viuen en les històries que s’han explicat en tots els conflictes i utilitzen números de pallassos antics per reafirmar la voluntat de ser còmiques. Tres heroïnes oblidades que ens expliquen la seva història amb la voluntat de riure i fer riure, per viure en la nostra memòria.

Una teràpia integral, (10 d’abril)

Cristina Clemente i Marc Angelet han escrit i dirigeixen l’espectacle que narra la història d’en Toni Roca, que fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu de quatre setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha poques places i bufetades per apuntar-s’hi. Una comèdia esbojarrada amb Abel Folk, Andrea Ros, Roger Coma i Àngels Gonyalons.

Gran gala de dansa Mixed Bill, (1 de maig)

El Ballet de Barcelona és la companyia fundada el maig de 2019 sota la direcció de l’americà Chase Johnsey i els catalans Carlos Renedo i Carolina Masjuan. La companyia presenta Mixed Bill, un espectacle de dansa clàssica amb un repertori divers i dinàmic, per gaudir d’una vetllada de ballet d’alta qualitat amb un gran elenc de ballarins i ballarines.

Estat d’emergència, (15 de maig)

La Producció Nacional de Circ Estat d’emergència és un espectacle pensat per mostrar-nos, a través del circ, com veuen el món i com s’enfronten als problemes d’un planeta a punt de col·lapsar-se els i les joves artistes d’avui, i que ha acabat creant-se… en plena emergència sanitària. La direcció ha anat a càrrec de Joan Ramon Graell, amb l’ajudantia de Joan Arqué i Špela Vodeb.