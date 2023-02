L’editorial: Un hospital millor

Els darrers mesos han estat convulsos a l’Hospital Universitari d’Igualada. N’hem parlat en aquestes pàgines intentant recollir el clima enrarit que es respirava en alguns departaments, desmotivats i saturats de feina, fins al punt de fer-ho públic a les xarxes socials o convocar una concentració de protesta.

Una situació que, vist com ha acabat, s’hagués pogut estalviar prenent les decisions oportunes abans, i no després que tots els mitjans de comunicació se’n fessin ressó i que l’assumpte acabés a la taula del mateix conseller de Salut de la Generalitat.

L’Hospital ha estrenat aquesta setmana un nou president del Consell Rector, i un nou Gerent. Es tracta de persones que coneixen ja la casa i que tenen molt bones referències en el sector. Una excel·lent notícia.

L’Ajuntament d’Igualada i la Universitat de Lleida han fet en els darrers anys un considerable esforç per a convertir la ciutat en un referent universitari en el camp de la salut, i els resultats són el 4D Health, la construcció, encara en marxa, del Campus del Passeig Verdaguer, la qualificació d’Universitari a l’Hospital, i l’aparició, gairebé cada any, de més especialitats o més alumnes en els graus que es poden estudiar a Igualada. Algunes veus apunten també a la necessitat d’introduir, quan més aviat millor, el Grau de Medicina.

Tot això requereix, sí o sí, un bon Hospital, amb uns bons professionals, i la tecnologia necessària, amb les condicions laborals òptimes per a treballar amb garanties, quelcom que, sembla, no passava amb la rigurositat que s’exigeix en un centre sanitari.

Ara que sembla que ha quedat enrere l’enorme deute econòmic que s’arrossegava, és l’hora de posar fil a l’agulla per tenir un Hospital millor, i que professionals i pacients ho notin.

Si pot ser avui, que no sigui demà.