L’Editorial: Nadal i tradició

Parar la taula, cantar nadales, fer cagar el tió, esperar que els patges truquin a la porta…. Nadal és una d’aquelles èpoques en què el pes de la tradició és tan persistent i rutinari que un any es podria confondre amb el següent i ningú ho notaria, si no fos per una pandèmia que va trastocar moltes coses i que perdurarà per sempre en la nostra memòria.

Afortunadament, al final les coses sempre tornen al lloc on eren i aquest any les festes nadalenques i la nit de Reis tornaran a viure’s plenament com abans. Hi ha moltes ganes.

Dins d’aquesta roda -deliciosa per a alguns, insuportable per a altres- moltes famílies tenen una cita inexcusable amb la cultura i la tradició. Tot sovint es tracta dels inevitables i esperats Pastorets, però hi ha molts més espectacles no centenaris i recomanables que en els últims anys s’han consolidat com una nova tradició, com els pessebres vivents o els concerts, per exemple. A l’Anoia hi ha prevista una agenda prou gruixuda d’activitats per a totes les edats i gustos, i és una oportunitat sensacional per viure-les, començant per la Cantada de Nadales d’avui a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.

És evident també que, en els darrers temps, han sorgit iniciatives que pretenen disminuir -o esborrar, també- algunes tradicions pel fet de considerar-les arcaiques o inapropiades en la societat multicultural actual. El pes de noves cultures arribades al país fruit de la immigració i també corrents polítics i socials que han anat agafant pes en els escenaris mediàtics han promogut nous debats que xoquen, en algunes ocasions, amb propostes que tenen l’estima de la immensa majoria del poble.

La clau de tot plegat és saber trobar l’equilibri entre la tradició que volem, i les noves propostes que ens arriben. També, si cal, foragitar-les si darrere hi han únicament pretensions polítiques, econòmiques o imposades per corrents ideològics sense quòrum suficient. Les festes de Nadal i Reis són molt més que uns dies sense treballar. Són per gaudir, celebrar, parlar i desitjar-nos a tots salut per un any més. Bones festes!