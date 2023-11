L’editorial: Gent preparada

Publicitat

Aquesta setmana, en ocasió de la presentació del proper Fòrum Empresarial de l’Anoia que organitza la patronal de la comarca, sorgia altre cop la creixent preocupació dels empresaris de la comarca per aconseguir trobar personal “preparat” per a les seves empreses. Quan es tracta de cobrir un lloc de treball, o crear-ne un de nou, la tasca, diuen, es converteix en un via crucis. Es queixen que hi ha una manca evident de talent, o, simplement, de joves amb titulació i/o preparació especialitzada.

Certament, la manca de personal preparat, també coneguda com a escassetat de talent o habilitats, és un desafiament comú que enfronten moltes organitzacions en diversos sectors. En alguns casos, la ràpida evolució de la tecnologia i les noves tendències del mercat generen una demanda d’habilitats específiques que no poden ser cobertes immediatament pel sistema educatiu o per l’oferta de professionals. La formació interna i la necessària col·laboració estreta amb les institucions educatives és una obligació que beneficia tothom, i, de fet, ja s’està fent amb instituts i amb el campus universitari. Alguna cosa, doncs, no està funcionant prou bé.

També és imperatiu, però, que les empreses estiguin atentes a aquestes tendències i fomentin un entorn continu perquè els empleats puguin actualitzar les seves habilitats de manera regular. Això requereix un esforç inversor que s’ha de fer.

Molts joves es troben en el problema que, acabats de sortir de la universitat o de l’institut de formació professional, se’ls demana experiència per poder accedir a un lloc de treball. En altres casos, les empreses s’obliguen a una fragilitat excessiva en afavorir estabilitat, o bé esperen pagar talent amb salaris irrisoris. Tot plegat dificulta l’autoestima dels qui volen entrar en el mercat laboral i acaben optant per buscar sort lluny d’aquí, potser en entorns millors. Així també és difícil que la gent “preparada” confiï a quedar-se a casa. Estem davant un problema real, que requereix l’esforç de tots i, sobretot, d’empatia comuna.

