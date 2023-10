L’Editorial: Fer els deures en residus

Hem conegut les últimes dades sobre la recollida selectiva de residus a l’Anoia. Com sol ser habitual, les xifres respecte les comarques que ens envolten, tot i ser millors que anys anteriors, no són bones. Malgrat les obligacions que cada cop són més properes en matèria de residus a la Unió Europea, el cert és que el sistema actual no és, ni de bon tros, el necessari per assolir els límits que són recomanables segons la normativa continental.

Per sort, existeix ja des de fa uns anys a bona part de la comarca el sistema “Porta a Porta” -tot i les seves dificultats- que ha fet millorar, com a d’altres llocs del país, les xifres d’una manera espectacular, arribant a més del 85% d’eficiència en la recollida selectiva, molt lluny de ciutats com Manresa o Igualada, que no apliquen aquest sistema. Tampoc Piera o bona part de la Conca d’Òdena. Curiosament, per posar un exemple, la taxa municipal d’escombraries d’Igualada és molt més baixa que la dels municipis que disposen del sistema “porta a porta” a la comarca. És a dir, qui més es compromet amb el medi ambient, paga més que qui no pot fer-ho. És evident que el sistema no funciona, i és difícil en situacions així afavorir la justícia mediambiental i el compromís ciutadà amb el medi que ens envolta.

Si volem assolir els objectius ambiciosos en matèria de reciclatge, hem d’apostar, entre d’altres, per sistemes eficients de recollida selectiva, trencament de l’anonimat, alta qualitat del material i corresponsabilització de la ciutadania, el què implica així mateix, la implantació de taxes individualitzades. El Consell Comarcal de l’Anoia, responsable del “porta a porta” a l’Anoia, ja ha implantat a moda de prova, en quatre municipis, una taxa justa.

La taxa justa de residus, que inclou el pagament per generació i la bonificació per participació, és una eina eficaç per a incrementar la participació dels usuaris en el servei de recollida selectiva, però per això cal disposar d’un model eficient de recollida. A Igualada, Piera i la Conca, també. El medi ambient és cosa de tots.