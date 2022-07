L’Editorial: El biollac

Estem patint una sequera que s’està fent ja molt llarga. Els camps i boscos s’han anat engroguint per la manca d’aigua i les perspectives per al futur proper no són gens esperançadores.

Fa anys es va treballar per afegir a la xarxa les aigües de la Llosa del Cavall, si l’aqüífer de Carme era insuficient i, encara que mai s’ha obert l’aixeta de la connexió, ara tampoc és la solució perquè, aquest i la majoria dels embassaments, estan per sota de les reserves habituals.

L’Agència Catalana de l’Aigua ens avisa que la falta de pluges està afectant greument comarques com l’Anoia i per això els avisos de restriccions sovintegen més i més.

Molts són els ciutadans que veuen com els seus jardins s’esmorteixen per ser respectuosos amb les indicacions de l’administració. També algunes empreses estan preocupades per les afectacions que poden arribar i que s’afegirien a d’altres que fa tota la fila que patiran la propera tardor. I ara veuen amb sorpresa les obres que es fan en el Parc Central d’Igualada, on sembla que la construcció d’un controvertit estany segueixen endavant. No sembla el millor moment per fer aquests tipus de treball, quan algunes de les mesures per mitigar la sequera són no omplir fonts ornamentals ni piscines. Entenem que un “biollac”, nom que hi ha posat l’Ajuntament, no està tècnicament inclòs en les prohibicions de l’ACA, però tampoc sembla que sigui el millor exemple, encara que es faci i no s’empleni en aquest moment.

La Conca d’Òdena havia estat un llac fa milers d’anys, però en els dos darrers mil·lennis ha estat una zona de secà i eixa característica ha fet d’aquesta terra un lloc on els seus habitants han hagut d’utilitzar l’enginy, l’esforç i el treball per superar aquestes circumstancies adverses. I això ha configurat molt el caràcter de la gent de l’Anoia.

Aquells ocupen càrrecs electes han de recordar que hi són en representació de la ciutadania i per tant han de donar explicacions de què fan i dels cabals que destinen a cada actuació, no oblidant que periòdicament es fan eleccions i que els ciutadans valoraran les seves conductes. Ara que s’acosta aquest moment, molts són els que pensen que han de culminar els “seus projectes” amb l’esperança de que serveixin per la seva reelecció. Però també és possible que es converteixin en un element negatiu que els faci perdre el càrrec.