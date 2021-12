L’associació HPN col.labora amb la donació de sang d’Igualada

Dilluns 13 de desembre, Igualada acull una jornada de donació de sang de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores, al Espai Cívic Centre (c/ Trinitat, 12), organitzada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col.laboració de l’Associació HPN. L’entitat ha volgut implicar-se en aquesta donació de sang perquè vol aprofitar per agrair públicament i personalment a totes les persones que altruistament fan el gest solidari de la donació.

Entre d’altres, la donació de sang ajuda en el tractament de la seva enfermetat millorant la qualitat de vida de les persones afectades, i poder seguir endavant. Actualment no hi ha un día al calendari assenyalat com a referent de les enfermetats HPN, i és per aixó que simbólicament l’entitat amb seu a Igualada ha volgut implicar-se en aquesta donació tant important.

La donació d’aquest dia 13 és molt important perquè es fa a les portes de les festes de Nadal, en uns moments en que la manca de sang és important, tenint en compte que baixaran encara més les reserves amb motiu del fred i les festes nadalenques.

La presidenta i junta directiva de l’HPN fan una crida als igualadins perquè el día 13 s’acostin al centre civic per ajudar a pujar els volum de bosses de sang i poder facilitar la feina als hospitals. Cal apuntar-se a través de la web donarsang.gencat.cat L’associació igualadina d’Hemoglobinúria Paroxismal Nocturna (HPNE) va néixer en 2008 fruit de la iniciativa d’una família afectada amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les persones que pateixen HPN i millorar la seva qualitat de vida. L’objectiu de l’entitat és donar veu a aquests pacients i a les seves famílies, reduint l’angoixa per viure amb una malaltia crònica, que provoca discapacitat i tan desconeguda socialment. La sang és vida i per HPN la donació de sang és un essencial, per això l’entitat fa una crida a tothom a col.laborar amb aquest petit gran gest solidari.