L’Assemblea Pagesa anuncia noves mobilitzacions

L’Assemblea Pagesa ha anunciat que farà mobilitzacions pels volts de Setmana Santa i ha concretat que les farà en “aliança” amb la ciutadania crítica i els grups de defensa del territori. El sindicat va reunir diumenge a Pujalt unes 200 persones provinents, principalment de la pagesia, però també d’altres col·lectius relacionats amb la lluita pel dret a l’alimentació i per la defensa del territori.

L’assemblea continua desmarcant-se i sent crítica respecte a la Plataforma Pagesa per no apostar per canviar les bases de l’actual model agroalimentari, el qual consideren responsable de la desaparició de la petita pagesia. Consideren que en aquest nou espai es barregen reivindicacions “contradictòries” i que hi ha hagut poc debat.

L’Assemblea Pagesa reitera que es posicionen a favor d’un model de pagesia local, independent, agroecològica, nombrosa, tradicional, de relació directa amb la ciutadania i a favor també de l’organització de la producció i consum en clau interna de país i sense classisme de cap mena. També van en contra de l’agroindústria i del model exportador i asseguren que defensen aquests paràmetres de 2002.

Diumenge a Pujalt, apunten que van acordar crear un espai diferenciat de lluita, per a la transformació del sistema alimentari, en clau agroecològica, de sobirania alimentària i de defensa de la terra i el paisatge rural.

Les primeres mobilitzacions acordades preveuen ser al voltant de Setmana Santa i inclouran espais de reflexió sobre demandes, accions de desobediència i construcció d’alternatives en moviment.

