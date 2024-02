El PSC, satisfet d’haver introduït projectes per a l’Anoia en el pressupost de la Generalitat

Publicitat

El Diputat del PSC Anoia al Parlament, Jordi Riba, ha presentat les mesures aconseguides des del PSC per l’Anoia en la negociació dels Pressupostos de la Generalitat. En una roda de premsa a Igualada, Jordi Riba ha destacat els principals projectes i inversions que beneficiaran directament la comarca en diversos àmbits a partir d’aquest 2024.

Primerament, i en l’àmbit de l’educació, el PSC ha aconseguit el compromís per a la finalització de la redacció del projecte i l’adjudicació de les obres de la nova escola d’Educació Primària a El Bruc, així com també l’impuls de l’estudi de planificació del dimensionament de l’oferta educativa per tal de prioritzar-ne les actuacions a Vilanova del Camí.

En l’àmbit social, el nou equipament per a la gent gran a Masquefa es marca com una prioritat a fer realitat en els propers mesos.

Seguidament, en l’àmbit urbanístic i d’infraestructures, Jordi Riba ha destacat la finalització de les obres del nou traçat de la carretera B-224 a Piera i la modificació de la llei d’urbanisme per adaptar la normativa i facilitar la regularització de la situació a diverses urbanitzacions amb dèficits urbanístics i que tindrà molta incidència a diversos municipis de la comarca. Així mateix, a instàncies del portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Òdena, Francisco Guisado, es portarà a terme un canvi normatiu que permetrà el desbloqueig i el desenvolupament urbanístic dels terrenys de l’antiga Scorpia a Òdena.

Finalment, el Diputat, qui ha format part de l’equip negociador dels socialistes en els darrers mesos, ha explicat que “la negociació del PSC per a l’aprovació dels Pressupostos inclou diverses propostes territorials a partir de les quals s’ofereixen millores importants per l’Anoia”.

El projecte de Pressupostos de la Generalitat per l’any 2024 inclou, principalment, un increment de la inversió en educació, habitatge i seguretat, així com una aposta destacada per fer front a la situació d’emergència per sequera. El pacte entre el PSC i el Govern, a més, fa créixer els comptes en un 6,3% respecte l’any anterior, incorporant 2.442 milions d’euros més de despesa fins a arribar als 43.600 milions totals.

