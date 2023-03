L’Antic Gremi de Traginers participa als Tres Tombs de Reus i Castellbisbal

Aquest passat diumenge, l’Antic Gremi de Traginers es va desplaçar a dues localitats per participar en els Tres Tombs: a Castellbisbal amb el carro de sifons i el de bidons d’oli d’una banda, i de l’altra, a Reus amb el carro de canyes estirat per quatre cavalls.

Durant tots els mesos de l’any el calendari traginer està actiu duent aquesta celebració arreu del país, essent però, durant el gener i el febrer els mesos en què el major nombre de localitats celebren els Tres Tombs.

El proper cap de setmana el Gremi mantindrà la seva participació a Sant Vicenç de Castellet, aquest cop també amb el carro de bidons d’oli, i amb el del bocoi.

D’altra banda, des del Gremi informen que d’aquí poc publicaran el veredicte del 18è Concurs de Dibuix infantil sota el lema “Surt a veure els Tres Tombs”, que cada any s’organitza des de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i que a aquestes alçades es pot dir que s’ha convertit en un concurs consolidat.

El concurs es dirigeix a les escoles de la ciutat, amb l’objectiu d’animar a tots els infants a sortir al carrer per gaudir dels Tres Tombs durant la data assenyalada, per tal que posteriorment puguin realitzar un dibuix relacionat amb la festa. Enguany s’ha comptat amb la col·laboració de Mar Moreno i Rodríguez, professora de dibuix del Pèl i Ploma, com a membre del jurat del concurs per fer la tria dels afortunats.

Properament es farà difusió dels nens i nenes guanyadors, els quals podran recollir el seu premi, un cop més gentiliesa de l’establiment The Crafters.

Els dibuixos guanyadors i participants, procedents de totes les escoles igualadines, es podran veure exposats a la Biblioteca Central del 22 de març fins al 6 d’abril.