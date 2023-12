L’Anoia va assolir el 2022 un creixement econòmic del 3,8%, amb un fort increment del sector dels serveis

Publicitat

La indústria segueix estant molt lluny d’on era a l’Anoia. Lluny queden aquells temps en els quals l’anomenat sector secundari era qui tibava del “carro” de l’economia. Ja fa temps que el sector terciari, el dels serveis, ha agafat el protagonisme.

El darrer Anuari Econòmic Comarcal 2023 de BBVA, que estima i analitza la distribució territorial del creixement català i que va ser presentat la setmana passada a la “Catalunya Central”, incloent-hi l’Anoia i sense ni una referència al vigent Àmbit del Penedès, segueix anotant aquesta preeminència dels serveis a la nostra comarca. Efectivament, el creixement del VAB (Valor Afegit Brut), un indicatiu molt similar al PIB (Producte Interior Brut) a la comarca va ser el 3,8% durant el 2022, per sota de la mitjana catalana del 5,5%. La xifra, per bé que bona, no és encara com la que hi havia el 2019 i els anys anteriors. Dit d’una altra manera, l’economia anoienca encara no va superar l’any passat la crisi de la pandèmia. L’únic consol és que la majoria de comarques estan de la mateixa manera.

Bona part d’aquest augment positiu del VAB es deu a un augment del 7,9% dels serveis, ja que la construcció avançava modestament (1,5 %), mentre la indústria queia (-1,6 %), i el primari (agricultura i ramaderia) reduïa (d’un -15,9 %).

L’Informe explica que la millora del 2022 es va traduir en un fort avenç de l’afiliació (4,2 %), reflectint fonamentalment la dinàmica d’Igualada (6,5 %). Amb això, els 36.000 afiliats se situaven ja un 4,4 % per sobre els registrats el 2019.

L’intens avenç dels serveis reflecteix el dels privats (9,3 %), ja que els col·lectius avançaren més modestament (2,9 %). La dinàmica dels primers expressà els dels personals que, generant més del 54 % del VAB terciari, creixeren d’un molt elevat 9,5 %. A aquests cal afegir l’augment del VAB de la resta de serveis privats (avenç del 8,8 %), cosa que va situar el conjunt del terciari un 6,8 % per sobre del generat el 2019. En el mercat de treball, l’increment del 4,8 % dels afiliats al sector el 2022 fou el reflex de l’augment del 4,1 % en els privats personals i del 5,6 % a la resta de serveis privats, mentre que els col·lectius presentaren un augment del 5,9 %.72 En conjunt, els afiliats als serveis a l’Anoia assoliren els 22,9 mil, un 5,5 % per sobre els del 2019.

Caiguda de la indústria

En l’àmbit industrial, als mals registres de les branques energètiques (-4,7 %), s’hi van sumar els de la indústria manufacturera, que va presentar un moderat descens del VAB (-0,9 %).

Aquesta reducció reflectí la del tèxtil, cuir i calçat (-0,3 %), i retrocessos a fusta i paper i arts gràfiques, metal·lúrgia i productes metàl·lics i cautxú i matèries plàstiques. Tot i aquesta dinàmica, l’afiliació al sector industrial el 2022 va créixer molt (4,3 %), situant els 10 mil afiliats del 2022 un 3,6 % per sobre els registrats el 2019.

A la construcció, l’augment del VAB (1,5 %) s’explica pels modestos avenços de l’edificació i promoció immobiliària (2,5 %) i d’instal·lació, demolició i altres especialitzacions (1,7 %), mentre l’obra civil retrocedia (-6,3 %). En l’àmbit de l’edificació residencial, els 160 habitatges iniciats van ja superar els 94 de 2019. L’afiliació va reflectir aquesta i es mantingué estable (0,0 %).

Finalment, en el primari, l’agricultura va reduir d’un -27,2 %, mentre que la ramaderia va caure d’un -13,8 %.

A Catalunya, el 2022 va continuar amb la recuperació del 2021, amb un avenç del VAB del 5,5%, que reflecteix en particular la forta alça dels serveis (7,9%) i l’increment de la construcció (4,5%), però amb davallades en la indústria (-2,0%) i en el primari (-13,9%). Tot i les alces de tipus d’interès i la forta inflació, l’economia catalana va continuar el 2022 la forta recuperació del 2021.

