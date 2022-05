L’Ajuntament d’Igualada es personarà finalment com a acusació popular en el cas de la violació de la menor

L’Ajuntament d’Igualada es presentarà finalment com a acusació popular en el cas de la violació d’una menor la nit de la Castanyada. Inicialment l’Ajuntament havia anunciat que tenia la voluntat de personar-se com a acusació particular però l’advocat del consistori, Miquel Sàmper, ha explicat que per ser acusació particular has de tenir un perjudici directe i aquest no és el cas de l’Ajuntament sinó dels familiars de la noia. Sàmper ha dit que aquesta decisió té la “màxima legitimitat” perquè s’ha pres en el marc de la Junta de Portaveus, on hi ha tots els partits que tenen representació. De la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha expressat que espera que al presumpte violador li caigui “tot el pes de la justícia”.

L’advocat de l’Ajuntament d’Igualada, l’exconseller de Justícia Miquel Sàmper, ha explicat que el fet que la decisió del consistori de personar-se com a acusació popular estigui avalada per la Junta de Portaveus “s’apropa a poder dir que tota la ciutat d’Igualada” exerceix aquesta acusació. “Es dona la màxima legitimitat a qui acciona l’acció popular”, ha refermat Sàmper. L’advocat ha dit que fins ara no s’havia decidit exercir aquesta acusació perquè la instrucció ha sigut “lenta”, ja que els Mossos “han intentat fer una instrucció seriosa perquè pugui estar revestida de tot el rigor per intentar trobar les proves”. Sàmper ha relatat que, un cop el jutge accepti l’acusació popular, podran accedir a tota la instrucció del cas. “Un cop hi accedim, sabrem realment què tenim entre mans i quines proves hi ha”, ha explicat l’advocat, que ha dit que un cop puguin analitzar tota aquesta informació decidiran quina pena demanen pel presumpte violador i de quins càrrecs l’acusaran. “Moltes coses les hem conegut via mitjans de comunicació, per tant ara no podem fer cap mena de manifestació”, ha assegurat l’advocat, tot i que ha avançat que entre els possibles delictes segurament hi haurà el d’assassinat en grau de temptativa.