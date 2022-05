Alba Vergés es troba amb el conseller Elena per parlar sobre la seguretat

La candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, s’ha reunit aquesta setmana al Parlament de Catalunya amb el Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per tal de parlar sobre la seguretat de la ciutat i per “buscar propostes i solucions en una temàtica que és sensible”.

Vergés ha volgut trobar-se amb el Conseller d’Interior atès que “s’han d’escoltar les demandes de la gent i vehicular-les a través de les administracions per aportar solucions reals i tangibles que facin una Igualada millor i més còmoda per a tothom”. En aquesta línia, la candidata d’Esquerra manifesta que “hi ha molta gent preocupada a la ciutat i no es pot ignorar la preocupació que pateixen molts veïns i veïnes d’Igualada”.

Alhora, Alba Vergés ha explicat que “el govern municipal d’Igualada ha d’escoltar molt més, ha de dialogar molt més amb els veïns i veïnes, amb les associacions veïnals i amb els agents socials de la ciutat i atendre les seves demandes i reclamacions”. I en aquest sentit ha apuntat que “no pot ser que tinguem un govern municipal que no parla amb el Govern del nostre país. Necessitem un govern capaç de generar acords, consensos, que s’entengui amb tothom”.

La candidata a l’alcaldia d’Esquerra ha assegurat que “com sempre, el Conseller Elena s’ha posat la servei d’Igualada i dels seus veïns i veïnes per generar solucions” i ha assegurat que “ens hem emplaçat a tornar-nos a reunir per fer un seguiment de la seguretat a la ciutat”. Vergés també ha posat en valor la feina de la Conselleria d’Interior a Igualada i a la comarca, ja que s’ha recuperat el servei de Mosso de trànsit a Igualada així com ha posat en valor la feina feta per part de la policia catalana amb la detenció del presumpte violador fa unes setmanes. Vergés també ha posat en valor la feina del cos de Bombers d’Igualada i la comarca, especialment durant els propers mesos que poden ser preocupants pel que fa a incendis.

Finalment Vergés ha explicat que “cal un model de seguretat de proximitat, que els barris tinguin xarxa on hi hagi contacte directe amb la policia. També cal fer els carrers més segurs on tothom s’hi pugui sentir còmode, ben il·luminats i generant espais que siguin dissuasius i segurs. No pot ser que la nostra gent no es senti segura a casa seva, passejant o gaudint de l’oci. Tothom ha de poder caminar tranquil·lament per la ciutat”.