L’Ajuntament d’Igualada aprova les bases per les subvencions a les entitats sense ànim de lucre

Aquest dimarts, 21 de desembre, s’ha dut a terme el ple ordinari del mes de desembre de l’Ajuntament d’Igualada. El ple s’ha iniciat donant compte de la contractació amb caràcter urgent de sis coordinadors d’activitats Nadal i de l’atorgament de diverses subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles.

El primer punt de la part resolutiva del ple ha estat l’aprovació per unanimitat de la pròrroga del termini d’execució de les obres d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles.

El ple ha aprovat, també, les bases específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social que duguin a terme i per al seu funcionament. Ha comptat amb els vots favorables dels grups de Junts per Igualada, Esquerra, Igualada Som-hi i Ciutadans i l’abstenció de Poble Actiu.

Els vots favorables de Junts per Igualada i les abstencions de la resta de grups municipals han permès aprovar les operacions de tresoreria amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell i Caixa de Crèdit dels Enginyers.

Com a punt d’urgència, s’ha aprovat en últim lloc i per unanimitat de tots els grups municipals de l’addenda del conveni subscrit entre la diputació de Barcelona i l’ajuntament d’Igualada d’impuls del projecte per a la construcció del campus de ciències de la salut, per tal d’ajustar la quantia dels imports establers a les anualitats 2021 i 2022, a l’efectiva execució de l’obra.