Vilanova del Camí disposa d’un nou Bicitancat a l’estació dels FGC

Vilanova del Camí disposa d’un Bicitancat a l’estació dels FGC. Aquest és un projecte engegat per la Generalitat de Catalunya per assolir una millora de la intermodalitat bicicleta‐transport públic amb aparcaments segurs. Amb aquest projecte, es vol afavorir l’ús de la bicicleta com a complement del transport públic i millorar la seva competitivitat respecte al transport privat.

Amb el projecte Bicitancats, també es vol incrementar la seguretat de les bicicletes estacionades a les instal·lacions de FGC, per tal d’afavorir l’ús de la bicicleta com a complement del transport públic.

Actualment, hi ha Bicitancats en les estacions de Sarrià, Sant Boi, Sant Quirze, Universitat Autònoma, Terrassa Nacions Unides i Sabadell Nord.

I aquest any s’hi han afegit, o està previst afegir, tres més a la línia de Barcelona-Vallès, a les estacions de Bellaterra, Can Feu | Gràcia i Valldoreix; i 7 bicitancats a la línia de Llobregat-Anoia, a les estacions de Vilanova del Camí, Martorell Enllaç, Pallejà, Piera, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç de Castellet i Sant Vicenç dels Horts.

Com funciona el Bicitancat?

El funcionament del Bicitancat és molt senzill. Primer cal descarregar-se l’aplicació gratuïta PVerde o entrar al web parkingverde.com. Caldrà registrar-nos i també registrar la nostra bicicleta per donar-nos d’alta.

Per estacionar o recollir la bicicleta caldrà introduir al teclat o a l’app, el codi que haurem obtingut en fer el nostre registre i la porta del Bicitancat s’obrirà automàticament. I a partir d’aquí es disposa de 5 minuts per estacionar la bici o per recollir-la. Tot seguit haurem de tornar a introduir el codi i la porta es tancarà de manera automàtica.

Segons les normes d’ús, el Bicitancat és un aparcament exclusiu per a bicicletes degudament registrades. Cada plaça està destinada a una única bicicleta a la qual només se li podrà ancorar el cadenat propi i elements per al transport d’infants o mercaderies. La disponibilitat de places lliures està subjecte a l’ocupació.

Pel que fa al preu, aquest és un servei gratuït sempre que no excedeixi les 24 hores consecutives d’aparcament. En aquest cas, la tarifa que s’aplicarà és de 0,30 € per hora.