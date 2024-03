La versió del Cant dels Ocells de Quico Tretze i Òmnium Anoia rep un premi internacional

Ha estat premiat al festival internacional Barcelona Indie Awards, en la categoria de millor vídeo musical

L’enregistrament audiovisual d’El Cant dels Ocells realitzat per Quico Tretze i Òmnium Anoia ha estat premiat aquesta setmana passada al festival internacional Barcelona Indie Awards, en la categoria de millor vídeo musical.

Es tracta del vídeo de l’adaptació d’El Cant dels Ocells realitzada i interpretada per Quico Tretze, amb arranjaments de Carles Viarnès, amb motiu de l’empresonament dels líders civils i polítics catalans la tardor del 2017. Quico Tretze explica que va decidir fer l’adaptació d’aquesta cançó tradicional catalana –que Pau Casals va fer cèlebre- per la profunda empatia que va sentir pels presos polítics i les seves famílies, i que el projecte va anar creixent fins a esdevenir una producció internacional a favor de la llibertat d’expressió, en la qual es va implicar Òmnium Cultural. Tot i que es va enregistrar l’any 2019 no es va poder estrenar fins l’any 2021, un cop passada la pandèmia.

El curtmetratge, coproduït per Quico Tretze i Òmnium Anoia amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, està dirigit per l’alemanya Alexandra Pille amb un equip format per Bernd Hermes (càmera i operador de Drone), Max Dahlhaus (edició) i Karl Pille (edició i correcció de color). A més de la col·laboració desinteressada de l’equip tècnic alemany, l’enregistrament també va comptar amb el suport altruista de nombrosos músics i activistes anoiencs. A més de la interpretació de Quico Tretze a la guitarra i a la veu amb els arranjaments de Carles Viarnès, al vídeo s’hi poden sentir Pep Massana al violí i les veus d’Íngrid March, Magalí Baulida i Bet Farrés. El vídeo està disponible a la plataforma Youtube.

L’acte d’entrega dels premis Barcelona Indie Awards es va fer el dissabte 23 de març al cinema Zumzeig de Barcelona i, a més de Quico Tretze, hi van assistir els representants d’Òmnium Anoia Pere Joan Vinós i Martí Marsal.