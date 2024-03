Els dies 30 i 31 de març, torna la VolCAT a Igualada

Aquest cap de setmana arriba la VolCAT Igualada by SCOTT, que aquest 2024 celebra 20 anys des de la primera edició. La VolCAT és una de les proves de mountain bike per etapes de més antiguitat i prestigi del continent. Aquest any passa de 4 a 2 etapes, un nou format amb menys etapes, però amb la mateixa essència i qualitat d’organització. La prova serà de categoria UCI C3 la qual cosa serà un gran al·licient perquè corredors Internacionals estiguin presents per aconseguir punts UCI importants per al rànquing mundial.

La VolCAT Igualada by SCOTT transcorre en 2 etapes amb un total de 100 km dividides en 61 i 39 km i amb uns desnivells positius de 1441 mi 978 m respectivament. La VolCAT és una prova per a tots els nivells, amb diferents categories. És possible competir a nivell PRO, sumant punts UCI de la categoria UCI C3. També es pot participar a la modalitat OPEN, ja sigui en modalitat individual (totes les etapes) o per parelles, podent ser una combinació de dues persones del mateix gènere o mixt.

Se celebrarà també la tradicional VolCAT kids, la cursa per als petits de la casa perquè comencin a tastar i introduir-se a l’univers VolCAT. La prova serà el dissabte a les 16h. Com a novetat, aquest any se celebrarà també una prova de la Copa Catalana de Pump Track el dissabte de 18h a 21h en el marc de la Volcat Festival. Per acabar, també es podrà gaudir de l’espectacular prova de l’Eliminator, una cursa per eliminació amb la participació dels i les millors participants a la VolCAT, tots competeixen donant voltes al circuit el·líptic de la zona de pàdoc de la VolCAT i a cada volta es van eliminant els darrers del grup.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va remarcar a la presentació que aquesta es tracta “d’una cursa consolidada que en aquests vint anys de trajectòria ha posicionat Igualada i l’Anoia com a territori referent en la pràctica de la bicicleta de muntanya amb uns senders i camins únics”. De la mateixa manera el president del Consell Comarcal, Jordi Parcerisas, va detallar que des del Consell “aposten per donar suport i promocionar aquelles activitats i competicions que sumen valor afegit a la comarca i descobreixen el nostre territori i les seves potencialitats”.

Per la seva banda Abel Garcia, Assessor d’Esports de la Diputació de Barcelona, va posar de relleu “la importància d’aquesta prova que arriba a la seva 20 edició i és una mostra de l’importantíssim calendari competitiu i esportiu de la comarca de l’Anoia”. Alhora, el director de la prova, Albert Balcells, va destacar: “La VolCAT continua sent un esdeveniment molt viu, continua atraient aquests més de 700 participants vinguts de 20 països. I per tant, conservant aquesta internacionalitat que estem buscant des de les últimes edicions”. “Aquest 2024 tindrem dos recorreguts molt destacats pels seus corriols, i com ens comenten alguns dels participants que estan entrenant, destaquen que molt probablement siguin dels millors recorreguts que ha tingut la VolCAT en tota la seva historia”.

Més informació i últimes inscripcions disponibles a: www.volcatbtt.com/volcat-igualada/