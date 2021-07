La unitat FLS Anoia segueix essent tot un referent a Espanya

La FLS Anoia (“Fracture Liaison Service”) Anoia, coneguda com la Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia, com a líder d’opinió clau en osteoporosi a Espanya, ha estat seleccionada per formar part d’un programa de tutoria que donarà suport a la implementació i la sostenibilitat de les Unitats de Fractura (FLS), i altres tipus de serveis d’Atenció Post fractura osteoporòtica a nivell d’Espanya, dins del marc de la iniciativa Capture the Fracture Partnership (CTF-P).

Capture the Fracture Parternship (CTF-P) és una iniciativa mundial que té la missió d’accelerar la implantació de models coordinats d’atenció per a la prevenció secundària de fractures. Aquesta iniciativa mundial pretén involucrar a les principals parts interessades i a les coalicions existents, oferir un full de ruta política, desenvolupar recursos de suport i solucions digitals. Un altre component fonamental és la tutoria. El programa de tutoria té com a objectiu crear una comunitat de tutors amb els coneixements, les habilitats, la competència i el rendiment per donar suport a l’inici i la sostenibilitat de les Unitats de Fractura (FLS).

A l’acceptar la invitació, la FLS Anoia s’ha convertit en un dels 6 mentors que la IOF “International Osteoporosi Fundation” -IOF- està formant a Espanya.

Recordem que la FLS Anoia, conformada pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), la Fundació Sanitària Sant Josep (FSSJ) i l’Institut Català de la Salut (ICS), ha estat guardonada, per dos anys consecutius (2019 i 2020) amb el prestigiós Premi “Best In Class” -“BIC”.

El passat 2 de Juliol es va fer difusió de la Guia de Pràctica Clínica FLS Anoia als professionals dels CAP de l’Anoia, a càrrec de Maria del Mar Casanovas (Àrea de Farmàcia de l’ICS), Dra. Maria José García (MFyC ICS), Sra. Maria Teresa Salgado (Fisioteràpia FSSJ), Dr. Andrés Gamboa (Geriatria CSA) i Dr. Enric Duaso (Geriatria CSA).