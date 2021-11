La Transformació Digital incorporada a l’estratègia de l’empresa

La transformació digital és quelcom més que invertir en tecnologia. La transformació digital és el procés continu de repensar com la tecnologia es pot incorporar a l’estratègia empresarial i fer que aquesta estratègia evolucioni al ritme que evoluciona la tecnologia. Només una estratègia que s’obligui a valorar els impactes tecnològics sobre ella, té opcions de prosperar en el temps.

Per suposat que la tecnologia ens pot ajudar a millorar processos, però la transformació digital ha de jugar un rol des de més amunt. Aquesta s’ha d’incorporar al pensament estratègic del negoci, per veure de quina manera pot ajudar a ampliar-ne els horitzons, fent que de local pugui passar a ser global, escollint nínxols de clients molt concrets als quals poder arribar gràcies a la tecnologia en marcs geogràfics diversos.

La pregunta que subjau és com la tecnologia pot millorar els processos, com pot ampliar els horitzons del negoci, com podem aportar més valor al client, com el podem fidelitzar, com podem millorar la seva experiència amb nosaltres. Aquestes preguntes s’han d’anar plantejant de manera recurrent i les respostes successives ens marcaran el camí de la transformació digital, com a procés continu de digitalització adaptativa i creixent.

Els àmbits en els que hem de pensar a l’hora de digitalitzar-nos comencen per l’ERP, Planificació de Recursos Empresarials, que ha jugar un paper important en la gestió de les dades que anem recopilant. Aquestes dades ens ajudaran a conèixer el nostre client i a definir millor el client objectiu i ens permetrà dirigir-nos de manera molt més concreta al nostre públic ideal.

Un altre aspecte important és la verticalització de l’ERP, és a dir, les solucions especialitzades connectades a l’ERP, que poden ser estàndards sectorials que ajudin a l’organització en els àmbits que són diferencials i específics.

Un altre aspecte de transformació és el treball des del núvol, que facilita la mobilitat de les persones i l’accés a la informació i al programari des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, creant una plataforma molt més flexible que s’adapta a les necessitats canviants.

Cal pensar en el Machine Learning i la intel·ligència artificial com a eina per millorar la presa de decisions i aplicar-les a les àrees de disseny de producte, màrqueting i vendes.

L’efecte de l’internet de les coses, la realitat augmentada, la realitat virtual i per suposat, les xarxes socials i la seva incidència sobre el nostre negoci són punts clau que cal tenir en compte.

Tots aquests àmbits tecnològics s’han d’incorporar gràcies a les habilitats de les persones de l’equip, que juguen un paper protagonista en aquest canvi cultural. Les persones són el motor de la transformació digital i això pot requerir la incorporació de noves competències digitals. Pensem que aquest canvi holístic pot ser tant important per l’empresa que pot requerir el suport d’empreses externes que ajudin en els diferents àmbits i també en la cooperació dels equips humans i la seva organització en xarxa.

En resum, gràcies a la transformació digital, la nostra empresa pot ser més forta, més perdurable, més global, amb major projecció i més pràctica. I té sentit quan serveix per aportar més valor, optimitzant processos, millorant la vida de les persones o fent que l’empresa sigui més perdurable i sostenible.