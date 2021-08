La rectoria de Castellolí obre portes com alberg per a pelegrins

L’Ajuntament de Castellolí ha finalitzat la rehabilitació de la rectoria com alberg per a pelegrins. El nou equipament, que ha obert les seves portes aquest mateix dilluns dia 2 d’agost, substitueix l’alberg ubicat fins ara al local municipal El Centre.

Les obres per habilitar la rectoria com a centre de pelegrins s’han fet en els darrers mesos, aprofitant el seu tancament degut a la pandèmia. Les actuacions han servit per reformar la cuina, el lavabo, adequar les habitacions amb lliteres, pintar i renovar la instal·lació elèctrica. La capacitat de l’alberg és per a 10 persones, tot i que ara per ara, amb motiu de la situació sanitària, no es podrà arribar al 100% d’ocupació. La posada a punt d’aquest equipament arriba després que l’Ajuntament i el Bisbat de Vic signessin un conveni per destinar l’habitatge de la rectoria a usos socials –principalment com alberg per a pelegrins– i aquest estiu ha finalitzat la rehabilitació, finançada per l’Ajuntament de Castellolí i amb una subvenció d’11.400 euros de la Diputació de Barcelona.

Segons l’Ajuntament, la rectoria reuneix les condicions necessàries pels pelegrins, ja que és una zona més tranquil·la i adequada. La regidora Teresa Guixà explica que “l’anterior local era excessivament gran per acollir els pelegrins, que normalment van en petits grups. En aquest nou espai més acollidor la seva estada els resultarà més agradable. A més, ara l’anterior local municipal El Centre, es podrà destinar a altres usos o a nous serveis públics”.