La promotora de l’edifici incendiat a València, va fer pisos a Igualada i Montbui i va estar a punt de fer un bloc a Cal Font

Publicitat

La promotora catalana que va construir l’edifici incendiat de València, que ha causat 10 morts i la pèrdua de l’habitatge a 400 persones, havia de ser la responsable de la construcció d’almenys tres blocs de pisos a la Conca d’Òdena, dos d’ells a Igualada i un altre a Santa Margarida de Montbui.

FBEX Promo Immobiliaria ja explicava en una nota de premsa el juliol de 2005, en plena efervescència de la “bombolla del totxo”, que preveia construir “1.377 habitatges a Catalunya i les Illes Balears fins al 2008. Les properes promocions a Catalunya es desenvoluparan a Barcelona, Montornès del Vallès, Manresa, Santpedor, Navás, Reus, Vilanova, Igualada, Sant Pere de Ribes, Tarragona, la Pobla de Montornès, Santa Margarida Montbui, Constatí, Balaguer, Falset i Viledecans. A més, a les Illes Balears es construiran cases a Palma i Inca”. Apuntaven que “l’estratègia d’aquesta empresa se centrarà en la compra de sòl, així com mantenir i millorar la qualitat dels projectes i oferir un servei integral i personalitzat al client”.

La promotora havia de construir el darrer edifici d’habitatges a la plaça de Cal Font, en concret un total de 46 pisos, locals i aparcaments, l’any 2005, amb un pressupost de 9 milions d’euros i una superfície construïda de 14.000m2. En quebrar l’empresa, va passar a la promotora Gestilar, que al seu temps va cedir la comercialització dels pisos a la immobiliària local Finques Rambles.

FBEX sí que va construir, el juliol de 2007, un bloc de pisos -amb piscina comunitària- al barri dels Set Camins, a tocar de l’avinguda Catalunya, en un dels pocs espais urbanitzables de grans dimensions que quedaven a Igualada. En la publicitat l’empresa anunciava “pels que busquen tranquil·litat a prop de Barcelona, FBEX Promo Immobiliària té en projecte la construcció de 83 habitatges, de dues i quatre habitacions, al barri de Set Camins a Igualada, situat al nord de la capital de l’Anoia. Aquest projecte, que compta amb excel·lents comunicacions, i gran nombre de serveis, disposa a més de zona comunitària amb piscina i una àmplia zona enjardinada. Un lloc perfecte per als que volen millorar la qualitat de vida”.

A Montbui FBEX va fer un bloc amb 38 pisos i anunciava que “aquests nous habitatges de tres i quatre dormitoris tenen un sistema monotub amb radiadors murals d’alumini amb termòstat regulable i caldera mixta mural de gas, que faran que passem un hivern molt calentó. La fusteria interior consta d’armaris encastats tipus Norma Bock, acabats en faig vaporitzat. La porta d’accés a l’habitatge està blindada amb tres punts de seguretat, acabada en fusta natural. Per a aquells que els agrada gaudir del cinema a casa, també hi ha preinstal·lació d’home-cinema”.

Compartir