Els Primers Equips del CF Igualada segueixen abonats a l’empat

Publicitat

Les igualadines es desplaçaven fins a Lleida, per enfrontar-se al filial de l’AEM, on el vent seria el gran protagonista del partit. El fort aire va bufar durant els 90 minuts, deixant un duel on el control no va aparèixer i la pilota va anar d’una àrea a l’altra amb una velocitat vertiginosa, sobretot amb llargs desplaçaments.

Amb aquest panorama, no es van veure oportunitats de gol i es va arribar al final del matx amb l’empat inicial.

Per la seva banda, els blaus van protagonitzar un duel molt vistós davant el FC Borges. En una primera meitat travada, van ser els visitants qui es van avançar en el marcador en la seva primera arribada. En canvi, la gran ocasió dels igualadins va ser d’Arkoh, qui es va estavellar amb el travesser.

L’inici de la segona part va ser de clar domini blau i, al minut 50, Gulias establia l’empat al marcador. El gol va esperonar als locals, que van disposar de grans oportunitats en les botes de Balde, Gulias i Aleix, però que van marxar desviades.

En el tram final de l’enfrontament, ambdós equips van poder crear perill en jugades de pilota aturada, però els porters es van mostrar molt segurs.

Compartir