La Premsa Comarcal supera amb nota la convulsió generada per la Covid

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha celebrat avui dissabte la seva 38a Assemblea General Ordinària d’Associats de forma virtual, la qual ha comptat amb la participació de 55 publicacions associades de tota Catalunya, entre elles La Veu de l’Anoia. Inicialment, aquesta trobada estava previst realitzar-la de forma presencial a Barcelona juntament amb el 10è Congrés de la Premsa Comarcal, però les normatives provocades per la pandèmia van fer posposar-la.

L’Assemblea ha començat amb unes paraules del president de l’entitat Francesc Fàbregas, qui ha recordat que, tant l’associació com totes i cadascunes de les capçaleres, “han superat amb nota un any tan complicat com aquest on hem demostrat lo importants i necessaris que som. Si algú arreu de Catalunya volia saber què passava al seu territori en els pitjors moments de la pandèmia havia d’adreçar-se a la Premsa Comarcal; i no només a les nostres publicacions digitals, sinó que a les publicacions en paper, les quals, cal remarcar, han seguit sortint al carrer tot i les dificultats afegides en els pitjors moments del confinament”.

Fàbregas també ha volgut remarcar la intensa feina que des de l’ACPC s’ha dut a terme aquest any tan convuls per ajudar els seus associats: “Hem dut a terme incomptables gestions amb l’Administració catalana i estatal per aconseguir recursos; hem escrit cartes a la direcció de Correos perquè distribuïssin els nostres diaris quan aquests no podien sortir de les rotatives, hem creat el segell “El Covid-19 no viu al paper”, hem llançat el portal de noticies Catalunyanews.cat el qual ha arribat a 7 milions d’impressions, hem produït vídeos de suport als nostres associats, hem presentat l’exhaustiu l’Estudi d’Audiència del sector, hem iniciat l’organització de fòrums de debat d’abast nacional on es posen sobre la taula els reptes de futur del país, o no hem parat d’oferir de cursos de formació on-line per als nostres associats, entre moltes d’altres coses; i tot, per aconseguir seguir sent els líders als nostres territoris”.

Les onze capçaleres donades d’alta en aquesta assemblea demostren tal i com ha remarcat el president “la vitalitat, arrelament i importància de la nostra premsa al territori, un bé essencial, tal i com ha quedat palès amb la pandèmia”.

Durant l’acte també s’han desvetllat els guanyadors de la 10a edició dels Premis Premsa Comarcal a les millors portades corresponents a l’any 2019, que són: en la categoria de diaris, setmanaris i bisetmanaris a Nova Tàrrega per la portada del dia 27/09/2019 titulada “Les dones diuen prou tenyint la nit de violeta”; en la categoria de quinzenals i mensuals per a la Revista de Banyoles per la portada de gener de 2019 en que es llegia “Un país de solidaritat”; i en la categoria de revistes bimestrals i trimestrals a Som Canalla, per la portada de la desembre 2019-febrer 2020 titulada “La il·lusió de l’hivern”. I pel que fa al premi al millor digital ha recaigut en cassadigital.cat. Aquests guardons es lliuraran en la propera trobada presencial tan aviat com sigui possible.