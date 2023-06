La plaça de Diputat Provincial de l’Anoia, a l’aire per un grapat de vots

Quan tot semblava que el PSC podria substituir ERC en la plaça de Diputat Provincial del partit judicial d’Igualada a la Diputació de Barcelona, tot s’ha girat com un mitjó. Els socialistes ja havien triat l’alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte, que ha assolit majoria absoluta en el seu municipi. A darrera hora, però, sembla que un error en el recompte de vots a Sant Pere Sallavinera podria fer variar les coses, i la plaça canviar de mans, per a Junts per Catalunya. Gairebé es dona per fet, per una simple operació aritmètica que no ofereix gaire dubtes.

Malgrat que, només a l’Anoia, el PSC és la segona força per darrere de Junts, el fet que a Collbató -que pertany al partit judicial d’Igualada però no a l’Anoia- els socialistes arrasessin el passat diumenge, havia situat en un primer moment al partit vermell en primera posició, per només 9 vots de diferència respecte Junts. L’error a Sallavinera ho faria canviar tot, per un estretíssim marge de vots. Demà es donarà a conèixer el recompte oficial.

De donar-se aquest cas, Junts hauria guanyat Igualada, el Consell Comarcal i també la plaça a la Diputació.