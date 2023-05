Noemí Trucharte, nova Diputada Provincial de l’Anoia

El PSC ha substituït ERC en la plaça de Diputat Provincial del partit judicial d’Igualada, i formarà part de la Diputació de Barcelona. Els socialistes han triat l’alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte, que ha assolit majoria absoluta en el seu municipi amb un increment molt notable de suport. Trucharte substituirà en el càrrec a l’odenenca Maria Sayavera, d’ERC.

Malgrat que, només a l’Anoia, el PSC és la segona força per darrere de Junts, el fet que a Collbató -que pertany al partit judicial d’Igualada però no a l’Anoia- els socialistes arrassessin el passat diumenge, ha situat al partit vermell en primera posició, per només deu vots de diferència respecte Junts.