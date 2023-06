Avui dijous arrenca la 7a Ruta de la Tapa de Vilanova del Camí amb la participació de 8 bars-restaurants del municipi. La Rucola, Flor de té, Mar i Terra, Bar Molina, El Punt Anoia, Cal Nus, New Cellar Gastrobar i Cal Cefe, oferiran fins al diumenge 4 de juny diferents platets i beguda a preus imbatibles, 4 euros.

Vilanova Comerç ens convida novament a descobrir la rica i variada oferta culinària dels bars i restaurants del municipi. Durant quatre dies es podran degustar diferents tapes acompanyades d’una beguda a triar entre una canya, una copa de vi o un refresc, depenent de les preferències de cada negoci participant.

Però això no és tot, participar en aquesta ruta gastronòmica té doble recompensa per al teu paladar. Si deixeu el vostre vot per a la millor tapa al final de l’experiència, entrareu en el sorteig de 8 vals de 25 €, que podràs gastar en aquests mateixos establiments.

A més, els bars i restaurants participants seran recompensats pel seu esforç i dedicació. Hi haurà un reconeixement especial per a la tapa més popular, que serà la més votada pel públic. A més, un jurat especialitzat valorarà i premiarà la millor tapa de la ruta, reconeixent la seva excel·lència gastronòmica.

Propostes suggerents per llepar-se els dits!

La Rucola ofereix la Pizzapincho: a base de margarita amb botifarra del perol, pernil, bacó, formatge brie, oliva negra, tomàquet xerry, mozzarella, alfàbrega i carxofa més copa de Lambrusco. Podeu gaudir d’aquest platet de dijous a diumenge de 17:00 a 22:00 h.

Des de Flor de té, proposen un chipirón farcit de calamars amb una base de patates i una beguda per acompanyar. Podreu degustar la tapa el dijous fins a les 21:00 h, divendres i dissabte de 12:00 a 15:00 i de 20:00 a 22:30 h i diumenge d’11:00 a 15:00 h.

La proposta del restaurant Mar i Terra és un tàrtar de tonyina amb base de tres humus. El podreu provar el dijous de 13:00 a 16:00 h, divendres i dissabte de 13:00 a 16:00 h i de 20:00 a 23:00 h i diumenge d’11:00 a 16:00 h.

El Bar Molina, aquest any ha preparat una crema de formatge amb anxova i confitura de tomàquet, xocolata i una petita guarnició que podreu acompanyar d’una canya o copa de vi. Els horaris de la tapa són de dijous a diumenge de 12:00 a 1500 h i de 19:00 a 23:00 h.

A El Punt Anoia ofereixen una mandonguilla casolana de vedella en salsa napolitana amb ceba fregida. I per veure, canya, aigua o copa de vi. Podreu tastar-la el dijous i divendres de 10:00 a 15:30 h i dissabte d’11:30 a 19:00 h.

En el New Cellar Gastrobar han preparat una flor de carxofa amb crema de pernil ibèric i copa de vi o canya. Podreu provar el plat de dijous a diumenge de 20:00 a 00:00 h.

La proposta de Cal Cefe és +K Bokatas, una torrada amb escalivada, tonyina i formatge de cabra que podreu tastar de dijous a divendres de 12.00 a 15:00 h i de 19:00 a 23:00 h.

I per últim, Cal Nus que torna a participar en aquesta Ruta de la Tapa amb una proposta suggerent que han anomenat el Chivito del Nus i que podeu menjar a qualsevol hora del dia, de les 9:00 h del matí a la una de la matinada.