La plaça de Cal Font tornarà a ser el centre neuràlgic de Sant Jordi

Després de dos anys, aquesta és la Diada de Sant Jordi del retorn a la Plaça de Cal Font d’Igualada amb l’objectiu “que sigui una diada com la d’anys anteriors celebrada per tothom i sense aforaments”. El regidor Miquel Vives ha destacat que “la festa, preparada de forma coordinada amb llibreters i floristes, tornarà amb molta força i ganes a la plaça de Cal Font per lluir com sempre”.

De 8 del matí a dos quarts de 10 del vespre de dissabte, un total de 21 parades de llibreters i floristes ocuparan l’espai de Cal Font. Es tracta de l’any en què la diada comptarà amb més parades recuperant l’essència de la festa. A més de les parades de llibres i roses també tindran parada el Museu de la Pell i l’emissora municipal Ràdio Igualada. El departament de Joventut també serà present a la plaça presentant un projecte Impuls, que forma part dels processos participatius. En aquest cas han fet un conte escrit per diversos infants d’Uganda, i el dia de Sant Jordi faran tallers inspirats per aquests contes i es crearan diversos ninots i figures que s’enviaran a l’escola dels nens d’Uganda autors del llibre.

El carrer adjacent a la plaça de Cal Font, davant del mural de Fontcoberta, acollirà 32 entitats que també seran presents a la festa. Una d’aquestes parades serà de l’Hospital d’Igualada que, mitjançant una parada de llibres de segona mà a un preu simbòlic, recaptarà fons per la reforma de l’Hospital de dia Oncològic, una campanya de mecenatge que es va engegar a inicis de març. Els llibres que es posaran a la venda per Sant Jordi, més de 150, han estat donats pels professionals de l’Hospital d’Igualada, en una iniciativa interna que s’ha dut a terme al llarg del mes d’abril i que ha estat tot un èxit. Durant la diada, a la parada també hi haurà professionals en actiu i jubilats de l’hospital que, de manera voluntària, s’encarregaran de fer la venta i, alhora, d’explicar a la ciutadania el projecte i fer-los partícips de la campanya.

Parada d’escriptors i il·lustradors locals

La presentació ha comptat amb la presència de l’editor Javier Fernández, impulsor des de fa anys de la parada d’autors locals a la Diada de Sant Jordi d’Igualada. En aquesta ocasió, aquest estand comptarà amb un total de 15 escriptors i escriptores i il·lustradors i il·lustradores. Fernández ha explicat que es tracta de “l’any amb més presència d’autors que seran a la parada amb la voluntat de donar visibilitat als seus treballs. L’impulsor d’aquest punt d’autors locals ha destacat el fet que des de fa cinc anys aquesta parada cada vegada té més notorietat i ajuda a visibilitzar més autors.

Ambientació de llegenda

En motiu de l’any de la Capitalitat de la Cultura, aquest any s’ha volgut visualitzar aquest punt neuràlgic de la diada amb l’eslògan, “Entra a la llegenda”, de manera que tots els carrers que porten a la plaça, es convertiran, per un dia, en part de la llegenda amb el carrer del Cavaller, el carrer de la Princesa, El Carrer del Drac i el carrer de la Rosa . A cada un d’aquests carrers hi haurà un tòtem indicant de quina part de la llegenda es parla, i en el mateix també es podrà llegir la Llegenda de Sant Jordi extreta de la revista Cavall Fort.

A més a més hi haurà diverses actuacions culturals relacionades amb la Llegenda: cançons d’amor i de Sant Jordi, Poemes i contes de Dracs, i actors i actrius interactuant amb els assistents.

Òmnium Anoia tindrà paradetes pròpies

Enguany Òmnium Anoia serà present amb parada pròpia a la diada de Sant Jordi a dues de les principals ciutats de la comarca: Igualada i Piera. Pel que fa a Igualada, la parada estarà instal·lada el dia 23 d’abril a la plaça de Cal Font (al passatge del Mural de Fontcuberta) de nou del matí fins a dos quarts de deu del vespre. Al llarg del dia diferents voluntaris atendran aquelles persones que es vulguin associar a l’entitat, s’oferiran productes culturals i marxandatge, i es farà un sorteig d’una panera amb productes de km0 i articles culturals. A Piera, la parada d’Òmnium estarà instal·lada durant tot el dia, matí i tarda, al carrer de Sant Cristòfol. Per no fer la competència al comerç local, Òmnium no ven llibres ni roses a les seves parades.

Seguint el fil dels actes de l’Any Triadú que s’ha commemorat el 2021, Òmnium Anoia ha organitzat per aquest divendres 22 d’abril l’espectacle critico-musical Llegir / Sentir TRI-A-DÚ, que alterna veu i música en directe, i està basat en la figura del pedagog, crític literari i activista cultural Joan Triadú. L’espectacle, a càrrec d’Alba Comasòlivas (guitarra i flauta travessera) Lídia Vila (saxòfon) i David Paloma (guió i veu) tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.

A més, fins el 13 de maig es pot visitar l’exposició “A dins de classe soc feliç…”, que mostra reproduccions de documents i fotografies que repassen la biografia de Joan Triadú i Font, escriptor, crític literari i pedagog que va tenir un paper clau en la lluita antifranquista. Enguany es commemora el centenari del seu naixement. L’Exposició es pot visitar de dilluns a divendres, de 19 h a 20.30 h a la sala l’Empremta (carrer de Santa Maria, núm.12)

Sardanes al matí

Durant la diada de Sant Jordi tindrem una ballada de sardanes a Igualada. L’acte començarà a les 11:30h del matí a la Plaça de Cal Font. Tindrem entre nosaltres la cobla dirigida per la directora i compositora resident a la nostra ciutat, Concepció Ramió, la Bellpuig Cobla, que interpretarà les següents sardanes: Amics de Mataró, de Conrad Saló i Ramell; Rosa de Sant Jordi, de Fèlix Martínez i Comín; Sardanes al Mercadal, de Joan Moliner i Pedròs; Ireneta, de Martirià Font i Coll; Trenta-cinc estius, de Josep Chamorro i Ramos; Pescadors bons catalans, de Vicenç Bou i Geli; Poble de Flaçà, de Francesc Mas i Ros; Renoi, quina festa, de Ramon Vilà i Ferrer i Apa na-nu!, de Josep Capell i Hernàndez.

Esperem que el temps acompanyi i que el repertori sigui del gust de tothom i això faci atansar molt públic, tan sigui per ballar com escoltar i fruir de la nostra dansa i de la nostra música.