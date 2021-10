“La pintura com a hobby”, o quan l’art esdevé un estil de vida. Una exposició imperdible

La Sala Municipal d’Exposicions ens convida una vegada més a descobrir el fantàstic talent artístic i pictòric que hi ha darrera de les obres exposades en la mostra col·lectiva de “La pintura com a hobby”; tot un ventall de creativitat que, aquests dies de restriccions com a conseqüència de la pandèmia, en tots els casos es fa més que inexcusable de descobrir, sobretot si es té en compte que a l’any passat no es va poder presentar públicament la pertinent exhibició del 2020.

Aquesta iniciativa de mostra comuna de les obres de diferents artistes -consolidats o amateurs- en l’esfera de les arts plàstiques, va sorgir fa 44 anys promoguda per un grup de pintors i dibuixants d’Igualada i comarca, d’entre els quals: Martí Rojas, Josep Portis, Vidal Bosch, en Riba, en Brugués. I, el punt de partida va ser constituir una primera exposició, el denominador comú de la qual era exterioritzar i descobrir l’exercici artístic que duen a terme -a les seves hores de lleure- persones de més de 50 anys, només pel plaer de gaudir amb l’art.

Les primeres exposicions es van presentar a les dependències de l’antiga Biblioteca Municipal d’Igualada, situada al primer pis de l’edifici de La Caixa de Pensions, “La Caixa”. Més endavant, aquest treball col·lectiu va passar a exposar-se a la Sala d’Exposicions de La Caixa del Penedès; posteriorment va ocupar la Sala de l’Agrupació Fotogràfica, de la plaça de la Creu; i, més recentment fins als nostres dies, la Sala Municipal d’Exposicions.

Per aquesta avinentesa, i seguint les pautes habituals, les persones que exposen són d’Igualada i de la comarca de l’Anoia, acollides totes sota el mateix criteri i bases de convocatòria, des dels seus inicis, per a mostrar a tot el públic assistent la més gran -però modesta- creació artística de cadascun i cadascuna dels i les artistes, que aquest any sumen 34 participants.

L’organigrama d’aquesta convocatòria es correspon amb l’equip constituït per Enri Solé, Teresa Gou, Anton Freixes, Enric Sánchez, i coordinat per M. Mercè Viladiu; una agrupació que compta amb el recolzament del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada; institució amb la qual s’hi fixen unes puntuals reunions per a l’ordenació coordinada de cada mostra, any rere any; en aquest cas la que ens ocupa des del 17 de setembre fins al 3 d’octubre del 2021.

Amb una total admiració de totes les obres exposades, i en la meva personal i privativa condició de pintora i dibuixant, m’atreveixo a posar en relleu les enormes capacitats artístiques observables en totes les obres; un talent i una traça en el domini de les arts plàstiques que palesa, de primer, la quantitat d’hores i hores -pinzell i paleta- lliurades a l’art de la pintura. Seguidament, l’acció pictòrica en sí, partint d’un dibuix previ, amb una rica i brillant plasmació cromàtica sobre diversos i representatius motius temàtics: paisatges, flors, vistes de pobles, etc., tractats de manera realista o també abstracta. El resultat, uns impressionants quadres, enginyosament pinzellats i/o empastats d’uns vistosos colors.

En tots els casos, m’atreveixo a dir que any rere any, les obres se superen; perquè cada cop més aconsegueixen a ser una expressiva i lliure manifestació de la passió per pintar, endemés d’evidenciar –doncs, són tot un missatge- la pròpia interpretació real o imaginària dels fets de la vida, servint-se de les eines de la pintura.