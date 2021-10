L’Estaquirot Teatre presenta “Els tres ossos” de la mà de Xarxa Igualada

No hi podia haver millor proposta per celebrar el 25è aniversari de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, arreu d’una cinquantena de municipis, que fer-ho amb L’Estaquirot Teatre, una de les companyies de teatre per a tots els públics més veteranes de Catalunya. Aquest diumenge, dia 3 d’octubre, a ¼ d’una del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu presentaran l’espectacle Els tres ossos. Les entrades tenen un preu de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa. Es poden comprar per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i una hora abans de l’inici de l’espectacle a la taquilla del teatre.

L’Estaquirot Teatre

La companyia L’Estaquirot Teatre va ser fundada l’any 1973, i es dedica prioritàriament als espectacles dirigits a públic familiar, en els que es barregen la comicitat i l’expressivitat que ofereix el llenguatge d’actors amb la màgia i l’espontaneïtat del llenguatge dels titelles, establint sempre una relació titella – actor que dona força i ritme a l’acció, característiques que fan que els espectadors quedin immediatament captivats per les històries que proposa la companyia.

Durant tots aquests anys de treball ininterromput, L’Estaquirot teatre ha estat investigant constantment les tècniques dels titelles, tant en la seva vessant plàstica com expressiva. Tot això es tradueix en més de 8.500 actuacions realitzades amb 41 muntatges diferents, que van des dels espectacles de carrer i saltimbanquis en els seus inicis, passant pel titella de guant -la companyia va crear el Teatre Ambulant de Titelles l’any 1981, petita carpa amb capacitat per a 130 persones que es va muntar en més de 40 ciutats de l’Estat- fins a consolidar-se amb els espectacles d’actors, titelles i objectes manipulats a la vista amb els quals treballa actualment i que l’han portat a participar en un gran nombre de festivals d’Europa i d’Àsia.

Actualment, al seu taller de Vilanova i la Geltrú, disposen d’una petita sala on ofereixen sessions adreçades a públic escolar i que poden consistir tant en representacions dels muntatges de la companyia, com en visites guiades en les quals es pot veure i entendre el procés de construcció de titelles i escenografies per la creació dels espectacles.

En els darrers anys, a Igualada hem pogut veure la majoria dels seus espectacles: Secret a l’armari, El Ratolí viatger, La Pastissera i els Follets, La Granja, El Patufet, Els tres Porquets, La Rateta, La Caputxeta i Ploramiques, En Jan Totlifan i L’aventura d’avorrir-se.

Els tres ossos

Els tres ossos és una recreació del conte de La Rínxols d’or. La història original, segurament molt coneguda per la majoria, es basa en aquest personatge i la seva aventura. En la versió de L’Estaquirot teatre l’accent dramàtic recau en la vida dels ossos, que en passen a ser els principals protagonistes. Els ossos es dediquen a recollir fruites del bosc per fer melmelada. L’aventura comença quan l’os petit, tot sol i per primer cop, emprèn un llarg viatge per anar a buscar mel. Amb l’ajuda dels animals que viuen al bosc va trobant el camí i un cop aconseguida la seva missió torna content cap a casa. Quan arriba l’hora de fer el dinar, preparen una bona sopa i mentre esperen que es refredi, surten a passejar. Quan són fora es presenta la Rínxols d’or, una noia molt tafanera i trapella, que acaba alterant l’harmonia familiar.

L’espectacle compta amb els actors/manipuladors Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà. L’escenografia és d’Alfred Casas i la música original de Ferran Martínez.