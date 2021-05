La mobilització popular aconsegueix aplaçar un desnonament a Igualada

Aquest matí estava previst que es desnonés a una parella i els seus tres fills menors d’un pis del carrer Josep Maria Serra Marsal d’Igualada. Des de la PAH Anoia havien convocat una mobilització davant de l’edifici per aturar el desnonament i segons informava a través de les xarxes socials la regidora de Poble Actiu, Neus Carles, s’ha aconseguit aplaçar. Una trentena de persones s’han mobilitzat a la zona i finalment no s’ha portat a terme el desnonament avui. Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca explicaven que des de fa mesos que la família estava intentant negociar un lloguer social amb banc, però que no s’havia aconseguit aquest acord.

Avui hem aconseguit aplaçar-lo. Però cal que treballem per aconseguir que tothom pugui viure en un habitatge digne, sense amenaces i sense pròrrogues https://t.co/qZ0RU9cimK — Neus Carles Roqué (@NeusCarles) May 20, 2021