El nucli antic de Montbui tornarà a tenir una llar d’infants

123 veïns del Nucli Antic de Montbui van participar en el procés participatiu celebrat dissabte passat per tal de decidir quin ús volien que tingués l’espai municipal on fins ara s’ubicava el consultori mèdic. 103 persones van votar perquè l’ús d’aquest espai passi a ser el d’una llar d’infants, mentre que 20 persones van apostar per mantenir el servei de consultori mèdic.

El procés participatiu es va dur a terme amb total normalitat, amb sis hores de votació supervisada per personal municipal. Els ciutadans, que havien de tenir 16 anys o més, s’acreditaven amb el DNI abans d’emetre el seu vot. Dintre del local trobaven paperetes preparades per optar per l’ús de l’edifici com a llar d’infants o bé com a consultori mèdic.

El procés participatiu va sorgir arran de la reivindicació d’un grup de famílies del Nucli Antic, que havien demanat a l’Ajuntament la creació d’un servei de llar d’infants en aquest nucli del municipi, ja que hi ha un bon nombre de naixements. Per tot plegat, l’Equip de Govern municipal format per Ara Montbui i Som Montbui-ERC va voler acostar a la ciutadania la presa de decisions sobre un dels principals temes de la gestió municipal.

D’acord al mandat majoritari de la ciutadania del Nucli Antic, l’Equip de Govern municipal treballarà d’ara en endavant per fer possible la recuperació d’aquest servei de llar d’infants al Nucli Antic, amb una capacitat per a 10 infants.

Es preveu que ara caldrà un període de tramitació administrativa i d’adaptació de l’actual local per tal de poder acollir la nova llar d’infants, d’aquí a uns mesos.

Cal recordar que el Nucli Antic montbuienc va disposar de servei de llar d’infants municipal amb la Llar d’Infants “Montxic” entre els anys 2008 i 2015. El seu tancament, per part de l’anterior govern socialista, va generar un important rebuig social, especialment en el nucli històric montbuienc.