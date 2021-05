La Fundació FITEX celebra 20 anys impulsant la innovació al tèxtil

Amb motiu del seu vintè aniversari, la Fundació per a la Innovació Tèxtil FITEX ha presentat a Igualada el balanç de la feina feta, i els resultats mostren fins a quin punt FITEX ha estat clau per al desenvolupament de la indústria tèxtil i moda de l’Anoia. Ha impulsat negocis i productes que, de manera molt directa, han ajudat a millorar les perspectives de treball del territori.

L’exemple més recent d’avenç tecnològic impulsat per FITEX és la mascareta de gènere de punt d’alta protecció, homologada amb la norma UNE EN0065 i fabricada íntegrament a l’Anoia que es comercialitza arreu d’Europa i que ha permès mantenir l’activitat industrial a empreses familiars igualadines durant els mesos més durs de la pandèmia. Altres èxits d’aquests vint anys són productes fets a partir de tèxtil intel·ligent desenvolupat per FITEX com ara peces de protecció laboral, roba interior per infants amb pell atòpica, mitjons amb propietats d’alt confort tèrmic o bé les calcetes per la incontinència urinària d’esforç, entre molts d’altres.

A banda del desenvolupament de nous productes, el balanç dels vint anys de FITEX té com a part destacada el suport que ha donat a les empreses del territori per a poder-se promocionar internacionalment, a través de les plataformes comercials que ha gestionat a Rússia, Brasil, Estats Units o Xina. També ha contribuït a la projecció de les marques de moda de l’Anoia gràcies a la passarel·la 080 Barcelona Fashion, ha fet promoció de les capacitats industrials del territori amb iniciatives com la Fira tèxtil BSTIM o bé la cooperació públicoprivada per impulsar activitats de reforç competitiu del sector, especialment en les àrees de formació i emprenedoria.

Durant aquest 2021, FITEX celebrarà diverses accions de commemoració d’aquest aniversari, que tindrà com a plat fort la inauguració de l’Igualada Fashion Lab durant el darrer trimestre de l’any. Aquest dimecres han presentat el projecte el president de FITEX, Joan Gabarró, el vicepresident, Bernat Biosca i el director executiu, David García, al costat de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i del regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé.

Igualadiníssim: 20 anys en imatges i en dades

FITEX va néixer ara fa vint anys gràcies a la visió i l’acció decidida d’empresaris tèxtils igualadins com Bernat Biosca o Josep Sellarès, que van aconseguir que la Generalitat de Catalunya invertís a Igualada part del seu pressupost per a la creació de centres tecnològics.

Des de la seva fundació i durant dues dècades, FITEX ha invertit més de 10 milions d’euros per a la innovació de les indústries del disseny de l’Anoia. També ha impartit 40.000 hores de formació a 3.500 alumnes, la majoria professionals en actiu de les empreses tèxtils de l’Anoia, i es calcula que ha generat més de 50 milions d’euros de negoci internacional gràcies a les diverses accions i plataformes d’internacionalització que ha portat a terme en països com Xina, Estats Units, Rússia o Brasil. L’entitat també ha impulsat projectes com Physic per ajudar a créixer nous dissenyadors amb talent, i alguns d’ells han obtingut ressò nacional, com és el cas de Míriam Ponsa, i fins i tot internacional, com el dissenyador Boris Bidjam Saberi, actualment considerat una referència mundial de la moda de luxe d’home que va començar a produir les seves primeres creacions gràcies a FITEX.

Aquests assoliments queden reflectits en imatges a la mostra Igualadiníssim, que es pot veure des d’avui al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada. El plafó lumínic reprodueix també altres moments importants per a la història de FITEX, com les desfilades de la passarel·la 080 per part de marques igualadines, el naixement de la fira BSTIM, la campanya per promocionar el tèxtil igualadí vestint les estàtues de la ciutat de l’any 2015 o bé l’aparició al programa “Divendres” de TV3 presentant els èxits de la Fundació dins d’un Iglú de Vent l’any 2016.

Igualada Fashion Lab, a punt d’obrir portes

La fita més important que celebrarà l’entitat aquest any és la obertura de l’Igualada Fashion Lab, un hub de disseny instal·lat a l’antiga seu de l’empresa Vives Vidal que acollirà projectes relacionats amb la innovació, capacitació professional, promoció industrial i emprenedoria vinculats a la industria tèxtil i moda, especialment de la comarca de l’Anoia però també d’arreu del país.

L’Igualada Fashion Lab estarà centrat sobretot en el gènere de punt exterior, el principal element diferenciador que té el tèxtil igualadí respecte d’altres clústers tèxtils catalans. Tal i com indica el propi concepte “hub”, té la vocació de ser un espai de connexió entre els diferents agents que vertebren el sector: empreses productores, marques de moda, proveïdors tecnològics, centres d’innovació i centres de coneixement, noves empreses, inversors i start-ups.

El centre està inspirat en el Textil Fashion Center de Boras, a Suècia, i ha comptat amb el suport del Clúster català de la moda Modacc i de l’Ajuntament d’Igualada. La inversió final del projecte arriba gairebé als 1,2 milions d’euros i ocuparà 1.300 metres quadrats de l’antiga fàbrica Vives Vidal, situada a l’Avinguda Barcelona.

Tot i que FITEX te previst traslladar-se a les noves instal·lacions al mes de setembre, la inauguració formal es farà a durant el darrer trimestre de l’any 2021. En una primera fase el nou hub se centrarà en la formació tècnica a l’àmbit tèxtil i moda i en la posada en marxa de projectes innovadors relacionats amb la sostenibilitat i la transformació digital, dos dels principals vectors de transformació de la indústria de la moda durant els proper anys, a més de fer promoció estatal i internacional de les capacitats industrials del territori. En una segona fase, d’aquí a un parell d’anys, s’hi incorporarà un viver d’start ups vinculades al disseny tèxtil i al disseny en general. També es preveu que l’espai es pugui convertir en un punt de trobada d’empreses per l’intercanvi d’informació i un gran espai comú per fer presentacions de productes.

La voluntat compartida de l’Ajuntament d’Igualada i la Fundació Fitex és que l’equipament acompanyi la indústria tèxtil i moda de l’Anoia a fer la transició digital i sostenible i sigui, alhora, un espai al servei de la ciutat per promocionar la cultura i el talent igualadins relacionats amb la moda i el disseny.

Igualada, el backstage de la moda

La capital de l’Anoia compta actualment amb 150 empreses relacionades amb la indústria tèxtil que donen feina a prop de 2.000 professionals i generen una facturació anual de 250 milions d’euros.