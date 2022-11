La Generalitat premia Impremta Codorniu pels seus cent anys d’història

El Govern de la Generalitat ha reconegut l’establiment igualadí de la Impremta Codorniu pels seus 100 anys d’història durant la nit dels Premis Nacionals de Comerç d’enguany. El lliurament va tenir lloc dijous passat al Palau de la Generalitat, en un acte en el qual també es van premiar diversos negocis exitosos, sostenibles o innovadors, així com una vintena d’establiments amb més d’un segle de vida. “Un barri o un poble amb comerços oberts i vius és un barri amb carrers alegres i segurs”, va apuntar el President de Catalunya, Pere Aragonès. “El teixit comercial ens ajuda a enfortir els vincles comunitaris, enfortir la cohesió social, i això és del tot impagable. Aquesta és una part essencial de l’ànima dels nostres pobles viles, barris i ciutats. La fesomia dels nostres municipis es configura també gràcies a la contribució que fa el comerç”, va afegir el president.

Els Premis Nacionals de Comerç són una iniciativa impulsada des de fa més de dues dècades pel Govern a través departament d’Empresa i Treball i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) que busca visibilitzar i premiar actuacions o establiments comercials que han destacat per la seva trajectòria, innovació i contribució al prestigi del sector.

Precisament el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va destacar que els premis busquen reconèixer i reivindicar també el “compromís social” dels comerços. “Avui no només expliquen d’on venim, si no sobretot dibuixem cap a on volem anar. Com a Govern del país tenim una responsabilitat per acompanyar-vos per fer aquest salt endavant i avançar d’acord amb vectors de canvi i transformacions de fons”, va resumir després de mencionar reptes comuns com la digitalització o la sostenibilitat.