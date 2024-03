La Fundació UEA es presenta en societat en un acte a l’Ateneu

Fundació UEA neix de la voluntat i la preocupació que les empreses tenen per la realitat del territori

La Fundació UEA es va presentar aquest dimarts 12 de març de 2024, en societat. El Teatre de l’Ateneu Igualadí va acollir un acte que va servir per explicar els eixos principals d’aquesta entitat que treballa per al progrés de la comarca.

De fet, la Fundació UEA neix de la voluntat i la preocupació que les empreses tenen per la realitat del territori, especialment, pel present i futur dels joves i els professionals. En aquesta línia, el propòsit de la Fundació és que les persones de la comarca, especialment els joves i la gent que està sense feina, coneguin la realitat empresarial de la comarca, les possibilitats laborals i a través de la informació, l’acompanyament i la formació es pugui donar resposta a les necessitats de personal que tenen les empreses per contribuir a una societat equilibrada, amb major qualitat de vida i benestar, creant llocs de treball i acompanyant un model econòmic i social basat en la sostenibilitat.

El president de la Fundació, Joan Mateu, va posar en valor que, naixent de la inquietud empresarial, és una fundació de les persones que hi ha darrere i que treballa per a les persones del nostre territori. Així va convidar tothom a formar-ne part: empreses, organismes, institucions i societat en general, fent doncs una crida a la participació i a la implicació ja que l’objectiu és plenament comú.

L’acte, que va estar presentat pel periodista igualadí, Kilian Sebrià, va servir també per presentar els projectes de la Fundació. Un d’ells, “Professions de Futur”, un projecte amb diferents iniciatives orientades a què els joves, els centres educatius i les famílies coneguin la realitat empresarial de la comarca, les possibilitats formatives i sortides laborals i les necessitats de competències, formació i actituds i valors que fan falta en el dia a dia. També el “Centre d’Oficis i indústria” que sorgeix de la necessitat de posar en valor i recuperar oficis industrials que necessiten relleu i acompanyar a les persones que volen reciclar-se per tornar a entrar a la roda del mercat laboral, posant de costat les empreses i les persones. I un tercer eix, el RMOU lligat al Mercat d’Intercanvi de la Fundació que a través de l’aportació de materials, restes i productes, les escoles en poden disposar per a fer manualitats, tallers o joc simbòlic. Una aposta de sostenibilitat, educació i corresponsabilitat.

La presentació també va comptar amb la participació de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, entitat orientada al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya; i Sergi Ariño, responsable del SIG i Responsabilitat Social Empresarial d’Industrias Tapla. Tots dos van posar en valor la RSC des de l’experiència i l’aplicació real no com una aposta filantròpica sinó com un valor empresarial i una eina d’eficiència, estalvi i generació de beneficis socials i econòmics per les mateixes empreses.

Va ser una jornada amb més de 150 persones entre les quals, una nodrida representació de l’administració catalana, d’autoritats polítiques de la comarca, agents socioeconòmics i entitats, fundacions d’arreu de Catalunya, i també de centres educatius i formatius de l’Anoia, empreses i ciutadania en general, interessats a conèixer els objectius i propòsits que té la Fundació UEA.

L’acte, que va cloure amb una emotiva interpretació de piano amb el jove igualadí Guerau Prat, va ser el tret de sortida d’una Fundació UEA que vol posar el focus precisament en els joves i el seu futur, i el de les persones del territori. Reiterava així la seva voluntat de sumar esforços i compartir compromís i objectius, restant oberta a propostes i aportacions.