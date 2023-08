Entrevista a Josep Parera, alcalde de la Llacuna

Josep Parera és l’alcalde de la Llacuna. En les eleccions d’aquest 2023, va ser elegit novament amb majoria absoluta. Des d’avui, divendres 4 d’agost, i fins dimarts 8, La Llacuna viu dies intensos d’alegria i d’il·lusió amb la celebració de la Festa Major. La Veu de l’Anoia entrevista a Parera per conèixer com serà la Festa Major d’enguany, com va viure les eleccions i la reelecció com a alcalde i com és i serà la Llacuna.

Com serà la Festa Major de la Llacuna 2023?

Com cada inici d’agost, enguany del 4 al 8 d’agost, tenim per davant quatre dies molt especials per celebrar la nostra identitat, les nostres tradicions i la nostra germanor com a poble.

La Festa Major és més que una simple celebració. És una oportunitat per retrobar-nos, per connectar amb els nostres veïns i veïnes, per convidar familiars i amics a gaudir de la nostra festa i ensenyar-los a més de les nostres festes, la nostra cultura, les tradicions, la gastronomia i l’entorn.

La Festa Major és una oportunitat per aprofundir en el nostre orgull local i mostrar a tothom la bellesa, els atractius de la Llacuna. Us convido a gaudir intensament la Festa Major de la Llacuna!

Qui organitza i col·labora en l’organització de la Festa?

L’organització de la Festa Major de la Llacuna passa per la comissió de la Festa Major formada per diferents veïns i veïnes i entitats que, amb el suport de l’Ajuntament, organitzem una festa plena d’activitats per a tothom.

Vull expressar el meu agraïment a tots aquells que fan possible la Festa Major; la comissió de la Festa, els voluntaris, les entitats i els comerços i empreses que han col·laborat. Sense la seva dedicació i generositat, aquesta festa no seria possible.

Mandat i eleccions

Repeteix com a alcalde de la Llacuna. Com va viure el procés de campanya i les eleccions?

Vaig viure el procés de campanya i les eleccions amb molta emoció i responsabilitat. Jo i tot el meu equip vam posar tot el nostre esforç i dedicació per presentar les nostres propostes i recordar també la feina feta.

Durant la campanya, vam recórrer tot el municipi per parlar amb els veïns, escoltar les seves preocupacions i conèixer les seves necessitats i explicar el nostre pla de govern i com volíem millorar la vida dels ciutadans de la Llacuna.

Quins objectius té amb aquest nou mandat?

La covid va frenar molts dels projectes de la passada legislatura i no vam poder finalitzar-los. Aquests propers quatre anys serà el moment. Parlo de la depuradora que és previst iniciar-ne la construcció a finals d’aquest any, la travessera de Torrebusqueta, l’adquisició de Can Magí Farriol i els 12.000m2 que l’envolten, resultat d’un procés participatiu, la plaça de Torrebusqueta o la construcció d’un nou pou d’aigua subterrània, entre d’altres.

Com s’ha format el govern?

L’equip de Compromís amb la Llacuna el formem un grup de persones amb il·lusió renovada com si fos el primer dia i també hem incorporat gent nova que, si bé no tots poden estar a primera línia, hi són per aportar el seu coneixement i compromís amb la nostra causa; fer de la Llacuna un lloc millor per a tothom.

La Llacuna, present i futur

Fa un temps, en una entrevista a La Veu, va afirmar que el turisme és el motor econòmic de la Llacuna, això continua així?

Sí, des de l’ajuntament continuem treballant i promocionant la Llacuna com a destí turístic. La nostra situació geogràfica, el nostre entorn natural, la cultura, el patrimoni, la gent acollidora, són atractius valorats per als visitants.

En aquest marc treballem productes; rutes de senderisme, visites guiades, packs turístics, les festes singulars com la Mostra de vins d’altura i la Fira de Sant Andreu; i busquem, conjuntament amb Anoia Turisme, diferents canals per la seva promoció. També tenim al cap nous projectes com convertir l’antiga casa de peons en un refugi.

I per promoure un turisme responsable en sostenibilitat ambiental, gestió de la mobilitat i preservació del patrimoni, tenim en marxa la campanya “Gaudeix i respecta els espais naturals de la Llacuna”, que són un seguit de consells de com actuar al medi natural i que podeu seguir a les nostres xarxes.

La Llacuna preveu iniciar la construcció de la depuradora a finals d’any. Com va aquest projecte?

Endavant. L’ACA ja ha adquirit els terrenys on s’ha d’instal·lar aquest equipament i a finals d’aquest any, tal com era previst, s’engegarà la construcció de la depuradora.

L’estiu passat, la Llacuna compensava diàriament amb quatre cisternes la manca d’aigua. Aquest any, és igual?

Gràcies al canvi de canonades i bombes d’extracció als tres pous que tenim al municipi s’ha millorat el rendiment i ha permès augmentar l’extracció d’aigua que prové de l’aqüífer. Malauradament, però estem en alerta de sequera i com que no hi ha prou aigua, continua venint alguna cisterna. Heu de pensar que a l’estiu la Llacuna duplica la seva població.