Dies d’alegria i d’il·lusió amb la Festa Major de La Llacuna

Llacunencs, llacunenques, esteu a punt?!

Per fi arriben de nou els dies més joiosos i de germanor de l’any, per fi arriba la Festa Major!

Des de la comissió organitzadora de Festa Major us convidem a gaudir d’un programa ple d’activitats per fer, durant 5 dies, de la Llacuna el lloc més màgic i alegre del món! El programa és ple d’activitats per petits i grans, per persones tranquil·les o pels que necessiteu disbauxa; pels del seny i pels de la rauxa. Hem creat espais per viure el present, veure el passat i escriure el futur.

Aquest any el cérvol hi tindrà un paper rellevant! Agafem l’emblema que ha acompanyat a la Llacuna al llarg de la història i actualitzem-lo! Portem-lo al present i dotem-lo de vida!

Totes les persones hi sereu benvingudes, perquè la Festa Major representa la generositat de tot un poble, d’un poble amic i acollidor, d’un poble que estén la seva mà per convidar-vos a la festa, a la tradició i a la germanor. Així és la Llacuna i així volem que ho visquem totes plegades!

Són unes festes d’alegria, de participació, d’agraïment i de respecte; viu la festa amb il·lusió i amb els records de la infantesa i joventut per reviure-la com mai! Us convidem a sortir i gaudir de tots els actes. No et quedis a casa, surt a les places i carrers i participa!

Salutacio de la Comissió Festamajor La Llacuna.

Actes destacats

Divendres 4

23:00h. Correfoc

01:30 a 03:30h. Concert “La Tropical”

03:00h. Concert “Blú”

Dissabte 5

13:00h. 4t aplec a la plaça “Concurs de Paelles”

18:00h. Cercavila i Pregó

0:30 a 02:00h. Concert “Golden Beat”

Diumenge 6

12:00h. Missa

13:00h. Vermut i Ball

20:00h. Concert “Orquestra Vancouver”

00:00h. Ball de gala

Dilluns 7

10:00h. Gimcana infantil

22:30h. Teatre “Cunyades”

00:30h. Party&Dau

Dimarts 8

11:00h. Conte taller

17:30h. Brenar tradicional popular i musical

20:15. Fútbol sènior femení

22:30h. Havaneres.