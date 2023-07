Dia Mundial de la Cervesa: La cervesa artesana i els seus beneficis per a la salut

La cervesa és sens dubte, una de les begudes alcohòliques més populars del món. Aquest beuratge tan popular en els nostres temps va ser produït per primera vegada a la fi del 4.000 a. C. en el sud de Babilònia i era consumida per la civilització sumèria amb l’objectiu d’evitar malalties infeccioses que s’adquirien en beure aigua no higienitzada. la cultura cervesera està canviant.

Emprenedors i artesans es pugen al carro de la cervesa artesana i cada vegada més trobem bars amb la seva pròpia fàbrica artesanal que permet acostar les cerveses a la gent que busca un producte especial. La cervesa artesana es caracteritza per la potència de les seves propietats com el sabor o l’olor. Això s’aconsegueix gràcies al seu procés de producció que evita el procés de filtrat. A través de la filtració es perden moltes propietats.

Prové de la fermentació de cereals, entre ells l’ordi, i dins la seva composició hi ha a més, llevat, llúpol i altres ingredients que l’atorguen sabor. Aquesta beguda, que conté Potassi, Zinc, Ferro, Calci i Tianina, té moltes propietats beneficioses per a la nostra salut, això sí, sempre que es consumeixi de manera moderada i dins d’una alimentació equilibrada. Descobrim algunes de les seves moltes propietats.

La cervesa sense alcohol ajuda a conciliar el son, ja que el llúpol de la cervesa fa de sedant.

Redueix el colesterol “dolent” i promou nivells saludables de sucre en sang, gràcies a l’ordi.

Disminueix el risc de desenvolupar pedres renals a causa del seu efecte diürètic, concretament segons els estudis el risc es redueix en un 40%.

Enforteix els ossos pel seu alt contingut en Silici, el qual ajuda a mantenir la densitat òssia i combatre l’osteoporosi. No obstant això, un consum excessiu produeix l’efecte contrari, afeblint els ossos.

Beneficis per a la salut cardíaca. El consum moderat et fa menys propens a sofrir atacs cardíacs o vessaments cerebrals.

Conté vitamina B12, beneficiosa per al sistema nerviós, el cervell i la regeneració de cèl·lules.

Millora la memòria per la seva presència de Xanthohumol, que és un flavonoide que retarda la deterioració de la memòria i afavoreix la funció cognitiva.

Redueix l’estrès.

Millora els símptomes de la menopausa.

Evita l’envelliment de la pell.

Ajuda a la digestió, evita el restrenyiment i estimula l’apetit.

Ara ja coneixem els beneficis de la cervesa per a la salut. No obstant això, creiem que el millor benefici és gaudir d’una bona cervesa artesanal en bona companyia. Per aquest motiu, et recomanem les cerveses artesanes d’Els Minairons, produïdes a la comarca de l’Anoia de manera única per a crear moments únics. La seva elaboració és amb productes de qualitat i cuidant tots els detalls. Al seu catàleg, hi ha diferents varietats de cerveses artesanals per a tots els gustos.

Els Minairons són l’únic obrador de cervesa artesana a Igualada, i ara han obert un nou espai al públic perquè tothom pugui tascar les seves begudes i comprar-les in situ. Pots visitar a Els Minairons a C/ Sant Ignasi 22 Baixos Esq. o truca al 649010956.