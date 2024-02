La delegació a Igualada de BNI va celebrar una jornada de networking amb un centenar d’assistents

Publicitat

Dimecres 7 de febrer de bon matí, la delegació a Igualada de BNI (Business Network International) va organitzar una trobada de treball a l’Hotel Canaletas en ocasió de la Setmana Internacional de Networking, una iniciativa que aquesta organització celebra des de fa 18 anys i que cada territori acull al mateix temps. A la sessió hi van assistir un centenar de persones, emprenedors i empresaris de la comarca de l’Anoia i d’altres de l’entorn.

El director executiu de BNI Barcelona Mediterrani, Tony Pereira, va donar la benvinguda als assistents, al costat del portaveu de BNI Igualada, Jordi Martínez, i del director de la delegació igualadina, Pere Subirana. Abans d’iniciar l’experiència de networking entre els afiliats a BNI i els convidats, la responsable de formació de BNI Vietnam va fer una petita xerrada sobre els avantatges del networking i l’estratègia 24/7/30, que es basa en establir un nou contacte amb la persona que has conegut, al cap de 24 hores; emprendre una relació per xarxes socials al cap d’una setmana; i, finalment, veure’s altra vegada les cares i buscar oportunitats de negoci real al cap d’un mes. Jordi Martínez explicava després de la trobada que “ha estat tot un èxit, la valoració que en fem és molt positiva, i segur que és una experiència que repetirem”.

BNI és una organització professional de networking que té com a únic objectiu fomentar l’intercanvi de referències de negocis, facilitant així nous clients per als seus membres. És l’organització del seu gènere amb més èxit del món, que compta amb més de 10.000 grups a 70 països del món.

L’any passat 300.000 membres de BNI a 70 països van generar més de 18 milions de referències amb un valor en negoci tancat de més 19,4 Billons d’euros. El que fa que BNI sigui únic és que només es permet l’entrada d’una persona per especialitat professional en qualsevol grup. D’aquesta manera, un cop un especialista forma part d’un grup de BNI, no hi pot haver cap conflicte a l’hora de rebre les referències, i cap dels seus competidors no podrà participar en el mateix grup.

La missió de BNI és ajudar els membres a aconseguir el creixement de la seva empresa mitjançant un programa estructurat, positiu i professional de màrqueting per referència que els permet desenvolupar relacions profundes i duradores amb professionals de qualitat.

L’objectiu de BNI a Espanya és que “els grups del país generin 1.000€ milions a l’any en negoci tancat per a les empreses dels seus membres gràcies a les referències que generen, ser la primera opció per a PIMES que busquen una estratègia de màrqueting mesurable i eficaç, i esdevenir una referència a nivell mundial pel que fa a les millors pràctiques de BNI, per ajudar els membres a maximitzar la seva rendibilitat”.

