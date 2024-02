La comarca es guarneix per Carnaval!

Publicitat

Vilanova del Camí

La Rua de Carnaval de Vilanova del Camí d’enguany supera les inscripcions de l’any passat amb gairebé una trentena de comparses inscrites. Una desena les participants son del municipi, i la majoria ja s’han estrenat al Carnaval d’Igualada. El concurs de Carnaval d’enguany repartirà més de 3.800 € en premis repartits en 17 mencions. El primer premi s’ha dotat de 600 €, i s’han establert 2 segons premis de 400 €, 3 tercers de 300 €, 4 quarts de 200 € i 5 cinquens de 100 €. També s’estableix un premi especial que lliurarà La Xispa, de 150 €, i un premi de 100 € per a la millor disfressa individual.

Recorregut de la Rua

La Rua de Carnaval sortirà a les 9 de la nit des del punt habitual, en la cantonada del carrer Cristòfol Colom amb Santa Llúcia i recorrerà aquest carrer fins arribar a la rotonda del Rovy per agafar el carrer Molí, Papa Joan XXIII i Verge de Núria fins arribar a Can Papasseit on tindrà lloc el ball i el lliurament de premis.

En aquesta festa, les regidories de Cultura i Igualtat tenen previst el servei d’un Punt Lila, que una vegada més, com en altres celebracions, farà funcions informatives i d’assessorament sobre com actuar en cas d’assetjament i/o agressions sexistes.

La carpa s’instal·larà a Can Papasseit de la mà de Dones amb Empenta, per fer una tasca de sensibilització, prevenció i atenció de les actituds masclistes i comportaments sexistes i lgtbifòbics que es puguin produir durant la festa.

La festa continua amb l’enterrament de la sardina

Vilanova del Camí allargarà la festa de Carnaval amb l’Enterrament de la Sardina que tindrà lloc el diumenge 18 de febrer.

L’Ajuntament i l’Associació Cultural Camp del Rei s’han tornat a donar la mà per preparar aquesta festa que comptarà amb un bon grapat de convidats il·lustres com l’Esbart Dansaire, balls de saló Ainhoa, Unión Cultural Extremeña Anoia i el cor Rocieros del Camino.

Durant l’Enterrament té lloc un acte teatralitzat on una sardina simbòlica, que representa els excessos i les indulgències del Carnaval, és “enterrada“, en el cas de Vilanova del Camí, “incinerada” amb gran pompa i cerimònia i, per això, l’acte va acompanyat de música, balls i altres espectacles.

Vilanova del Camí va celebrar la primera edició de l’Enterrament de la Sardina l’any passat i la valoració va ser molt positiva.

A les 12:30 h, la comitiva de l’enterrament iniciarà el recorregut que passarà pels carrers Major, Montserrat, Amadeu Amenós, Papa Joan XXIII, Verge de Núria i acabarà a la plaça de Can Papasseit on estarà instal·lada la pira funerària. Des de l’organització es demana als assistents a l’acte “correcció en el vestuari” i recomanen “portar roba negra” en senyal de dol.

Masquefa

Masquefa ja es prepara per a la tradicional Festa de Carnaval. El 17 de febrer els carrers de la vila tornaran a omplir-se de color i alegria per celebrar una de les festivitats populars més originals i exitoses de l’any.

L’activitat començarà a les 18 h amb la concentració de comparses i carrosses a l’avinguda Catalunya, on hi haurà un Punt d’Informació perquè les comparses puguin retirar el seu número dorsal i confirmar l’assistència. El recorregut serà el següent: Av. Catalunya, Sant Antoni, Av. De la Línia, Rogelio Rojo, Av. del Maresme, Santa Clara, Av. De la Línia i Doctor Rotllant fins a la Fàbrica Rogelio Rojo on es portarà a terme la festa de tarda i l’entrega de premis.

Totes les comparses faran parada davant cantonada carrer Santa Clara amb avinguda de la Línia, per tal que puguin explicar el motiu de la seva disfressa davant del jurat, en aquell moment es procedirà a la puntuació definitiva de les comparses participants. Cada comparsa disposarà d’un límit tres minuts per fer la seva pròpia coreografia davant de la parada de puntuació.

A la finalització de la Rua es donarà la benvinguda del Rei Carnestoltes i es durà a terme l’entrega de premis del concurs de comparses i aparadors comercials disfressats.

Els premis per als participants son els següents: Categoria A (comparses fins a 20 participants): 1r premi: 500€, 2n premi: 300€, 3r premi: 200€.

Categoria B (comparses de més de 20 participants): 1r premi: 500€, 2n premi: 300€, 3r premi: 200€.

Vallbona

Compte enrere per la celebració del Carnaval al municipi de Vallbona d’Anoia.

La cita serà dissabte, 17 de febrer a partir de les 18:00 h i durant tota la tarda hi haurà activitats per a tothom.

La Rua amb les carrosses i el Rei Carnestoltes s’iniciarà des de la plaça de l’Església a les 18:00 h el recorregut continuarà pels carrers dels municipis fins al poliesportiu.

Un cop allà, a les 19:00 h aproximadament, començarà la festa grossa amb el grup Lali

BeGood que portarà la diversió als més petits i grans.

Durant la festa de Carnaval al recinte del poliesportiu de Vallbona d’Anoia, hi haurà servei de bar a càrrec de l’AFA de l’Escola Josep Masclans.

Els premis per als participants en el Carnaval de Vallbona son Premi Individual o per parelles (adult o infantil) i per la comparsa un doble premi: sopar de grup, ser el Rei Carnestoltes i anar a la carrossa l’any vinent.

