La caiguda del cabell: quan consultar i com frenar-la

La caiguda de cabell és una consulta molt freqüent tant en homes com en dones dins de la visita habitual del dermatòleg. Això es fa molt més evident en èpoques de l’any a on hi ha una més gran facilitat per la caiguda del cabell com és durant l’època d’estiu, tardor i primavera.

És important diferenciar entre la caiguda de cabell masculina i femenina. En els homes entre 18 i 30 anys, la causa més freqüent és la hereditària, l’anomenada alopècia androgenètica. Per contra, la causa més habitual en les dones és una combinació de circumstàncies que s’adjunten com: trastorns menstruals, carències vitamíniques especialment de ferro, problemes de tiroides com l’hipotiroïdisme, trastorns emocionals i l’estrès..

Com funciona el cicle capil·lar

La pèrdua de cabell sempre ens genera una certa preocupació. Anem a conèixer com funciona el cicle capil·lar en què es va renovant el cabell. El cicle capil·lar està compost per tres fases diferents: l’anàgena, la catàgena i la telògena. La fase anàgena o fase de creixement és aquella en què les cèl·lules de l’arrel estan actives i es forma el nou cabell, amb una taxa de creixement d’un centímetre al mes. En segon lloc, es troba la fase catàgena o període de transició, aquest dura de dues a tres setmanes en què s’atura el creixement i el fol·licle canvia de forma. Finalment, l’etapa telògena o de repòs, té una durada d’entre 2 i 3 mesos en què el fol·licle descansa i el pèl comença a caure. Un cop finalitzada aquesta última fase es torna a iniciar el cicle.

Aquestes etapes estan determinades per diferents factors com són la genètica, els hàbits alimentaris, el clima, les patologies o els canvis en l’organisme provocats per l’estrès o l’embaràs. Principalment les èpoques telògenes són la tardor i la primavera, mentre que la fase anàgena té lloc a l’estiu i a l’hivern. Cada pèl evoluciona de forma independent, però tot i això tots segueixen el cicle capil·lar.

Quan consultar a un especialista?

Les persones perdem una mitjana d’uns 100 cabells al dia, tot i que aquesta caiguda no provoca una pèrdua de pèl considerable, ja que al mateix temps creixen cabells nous. A la tardor i primavera, aquesta xifra s’arriba a duplicar: la caiguda pot pujar fins als 300 i 400 pèls. En general, el cabell es veu debilitat per l’agressivitat amb la qual el solem tractar en els mesos de calor.

Llavors, quan ens hem de preocupar? La caiguda de cabells a vegades pot anar més enllà d’un simple problema estacional. Quan la xifra de caiguda de cabells superi els 100 diaris (10 cabells queden a la mà davant d’una tracció brusca o “pull test”), llavors ha de consultar al seu dermatòleg.

Una bona cura dels cabells

Per mantenir una bona cura de cabells i prevenir patologies majors com l’alopècia, ens donen els següents consells:

Evitar els pentinats tirants: trenes, cues de cavall, monyos…

Evitar tractar el cabell de manera brusca en tocar-lo o raspallar.

Utilitzar pintes de pues amples per evitar les estirades.

Rentar el cabell amb productes adequats i no agressius.

Realitzar massatges circulars amb les puntes dels dits en rentar-se el cap, ja que aquests afavoreixen la microcirculació.

Si s’utilitza assecador, fer-ho a una distància mínima de 30 centímetres i amb aire fred

Reduir l’ús de planxes per al cabell, pinces…

Precaució amb tractaments que puguin danyar o debilitar el cabell: tints, permanents…

Evitar prendre medicaments o suplements que puguin causar la pèrdua de cabell.

Protegir els cabells de la llum solar i altres fonts de llum ultraviolada.

Reduir el consum de tabac o deixar de fumar.

Reduir l'estrès.

En el cas de sotmetre a un tractament amb quimioteràpia, cal consultar amb un metge sobre l’ús de la gorra fred, ja que aquests redueixen el risc de la caiguda capil·lar durant la mateixa.