Saps com d’importantés la higiene de mans?

Autora: Miriam Contreras Mellado, Tècnica de Cures Auxiliars d’infermeria. Institut Català de la Salut Catalunya Central

El rentat de mans o higiene de mans és l’acte de netejar les mans amb aigua i sabó, amb l’objectiu d’eliminar la brutícia i els microorganismes. L’assecat de mans és part important de la higiene, ja que les mans humides es recontaminen amb facilitat.

Els cinc moments crítics del dia en què és important rentar-se les mans amb sabó són abans i després de defecar, després de rentar l’àrea anogenital d’un nadó o d’un nen i de canviar-li els bolquers, abans d’alimentar els nadons, abans i després de menjar i abans i després de preparar o manipular aliments.

Tal com hem vist, és molt important el rentat de mans per evitar malalties. El 2020, durant la pandèmia per coronavirus, l’Organització Mundial de la Salut va recomanar el rentat de mans com una de les maneres de prevenir la infecció. És molt més eficaç que l’ús de guants.

Rentar-se les mans només amb aigua no elimina la brutícia ni els gèrmens de la pell, s’ha de fer amb sabó. En cas de no tenir sabó, es pot utilitzar un gel desinfectant de mans. El gel hidroalcohòlic ha de tenir com a mínim un 60% d’alcohol. Cal tenir en compte que el gel desinfectant no és apropiat quan les mans estan visiblement brutes o greixoses.

També es recomana rentar-se les mans després de tractar una ferida, després de tossir o esternudar, després de tocar animals i la brossa. És important rentar-se les mans amb mesura justa, i no de forma compulsiva, ja que ens podria comportar danys dermatològics perquè la pell queda més desprotegida.

En rentar-nos les mans hem de repassar els dits polzes, el canell, les zones interdigitals i per sota de les ungles. L’esmalt d’ungles i les ungles artificials poden tenir microorganismes. L’assecat de mans posterior també és un pas important, ja que si resten humides es recontaminen amb facilitat i els gèrmens i virus poden continuar proliferant.