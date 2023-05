La biblioteca l’Atzavara d’Òdena oferirà una sala d’estudi a partir del setembre

L’Ajuntament d’Òdena posarà en marxa a partir del setembre una sala d’estudi autònom a la biblioteca municipal l’Atzavara. L’objectiu és donar resposta a la necessitat d’alguns joves de trobar un espai per estudiar amb tranquil·litat, on poder desenvolupar tasques acadèmiques fora de l’horari lectiu.

La biblioteca ja estava dissenyada per oferir aquest servei i compta amb les portes interiors que aïllen espais i fan possible accedir a la sala d’estudi amb seguretat pel conjunt de les instal·lacions. Per la posada en marxa del servei, el passat 4 de maig en seu de ple es va aprovar el reglament regulador de l’ús de la sala d’estudi. Aquest espai polivalent que s’utilitzarà té una superfície de 82,10 m2 i la seva capacitat màxima és de 52 persones. Els estudiants podran accedir a l’espai amb el carnet de la biblioteca fora de l’horari d’obertura.

L’horari habitual de la biblioteca de l’11 de setembre al 24 de juny és els matins de dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13 h i les tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 20 h; del 24 de juny a l’11 de setembre està oberta els matins de dimecres de 10 a 13 h i les tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 20 h.