Esquerra vol transformar el Rec i crear-hi un gran barri d’empreses tecnològiques

“Volem que el Rec sigui un espai atractiu per a les empreses tecnològiques, i que hi trobin un entorn modern, singular i amb facilitats”, ha afirmat la candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés. “Com alcaldessa treballaré per transformar el Rec i crear un gran barri d’empreses tecnològiques, amb feines de qualitat i que faci d’Igualada una ciutat capdavantera de Catalunya”, ha afegit l’alcadable.

Vergés ho ha anunciat en una roda de premsa, en què també hi ha participat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha recalcat l’aposta del Govern de Catalunya per la reindustrialització. El número dos d’ERC Igualada, Enric Conill, ha insistit en la urgència que la ciutat es doti d’un nou pla urbanístic, i denuncia la inacció del govern municipal “deixant durant 12 anys abandonat el barri del Rec”.

El conseller Roger Torrent ha exposat l’aposta nacional per la reindustrialització i ha afirmat que “el Govern de Catalunya estarà al costat d’Igualada per ajudar a crear ocupació de qualitat, captar inversions i obrir-se a nous mercats”. En aquest sentit, Vergés també ha afirmat que “quan governem, posarem facilitats per l’arribada de noves empreses, especialment industrials a Igualada”.

El barri del Rec, una oportunitat

Per part d’ERC Igualada, Enric Conill ha reivindicat que cal actualitzar el POUM de 1986, amb “una mirada especial” al barri del Rec. “No podem continuar amb l’immobilisme dels darrers 12 anys, especialment al barri del Rec, el qual volem que sigui un tractor econòmic per al territori i un element més de la transformació que necessita la ciutat”, ha remarcat el número dos d’ERC Igualada.

“El barri del Rec té un esperit singular i únic que ens fan sentir orgullosos”, ha afirmat Vergés. “És urgent obrir-ne els usos perquè pugui acollir la quarta revolució industrial, però també fer-hi habitatge, serveis, zones verdes i guanyar una gran zona pacificada per la ciutat”, ha reforçat Alba Vergés. “Generarem nous espais, nous serveis i nous usos per fer un barri ple de vida i atractiu per la implementació de noves empreses”, ha resumit.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat que Igualada té potencial per “acollir la reindustrialització i tornar a ser un motor econòmic del país”, i també ha afegit que “el tarannà igualadí és emprenedor i cal que Igualada pugi al tren de la 4a revolució industrial”. Finament, Torrent ha mostrat suport a la candidata d’ERC, Alba Vergés, “en qui confio plenament per liderar aquesta transformació que l’empresariat igualadí necessita”. “Volem comptar amb un ajuntament còmplice que comparteixi mirada i objectius amb el govern”, ha afegit.

Vergés: “Apostem pel tren ràpid i la captació d’empreses”

L’alcaldable d’ERC creu que és “vital per al desenvolupament econòmic d’Igualada” agilitzar les connexions ferroviàries i el transport de persones i mercaderies. “Arribarem fins on calgui per reclamar l’eix ferroviari transversal”, ha explicat Alba Vergés. Precisament, aquest abril es va presentar a Igualada una aliança territorial sense precedents, impulsada des d’ERC Igualada, amb Lleida, Manresa, Cervera, Tàrrega Martorell i Mollerussa per reclamar un tren ràpid que les connecti entre elles i amb Barcelona. “No és una promesa, és un primer pas imprescindible per fer-ho possible: una aliança amb lideratge municipal”, ha subratllat.

“Des d’Igualada, hem impulsat una aliança estratègica entre set ciutats mitjanes que juntes sumen 350.000 habitants, per reclamar que cal vertebrar el país amb una connexió ferroviària de qualitat, i que ja és hora de reparar unes mancances molt greus en el transport de passatgers i mercaderies”, ha explicat Vergés.

D’altra banda, Alba Vergés també ha explicat que ha visitat diferents empreses líders del nostre país, com Mediapro, Vueling, Catalonia Hotels, Coca-Cola Europacific Partners, Estrella Damm o Noel i s’ha reunit amb els seus equip directius. En aquest sentit, Vergés destaca que “escoltar de primera mà les grans empreses ens permet detectar necessitats, oportunitats i bones pràctiques per implementar una estratègia industrial efectiva a Igualada”. “Cal aprofitar totes les potencialitats d’Igualada per captar inversions, empreses i generar ocupació de qualitat”, afirma.