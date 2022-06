La 3a edició de “Química a l’Escola” finalitza amb un total de 42 experiments

Un total de 15 centres educatius de la comarca han participat a la 3a edició del concurs “Química a les Escoles”, un concurs organitzat i patrocinat per les empreses que conformen la sectorial química de la Unió Empresarial de l’Anoia, i que té per objectius apropar la química i la ciència a les aules, i fomentar i despertar vocacions industrials entre els més joves.

Fins a un total de 42 experiments, els centres -escoles i instituts- han participat en aquesta edició que va néixer de la voluntat i la implicació d’un sector, el químic, molt arrelat a la comarca i amb un gran potencial de present i futur.

Aquest concurs s’ha basat en la realització d’un experiment o investigació relacionada amb la química a l’aula, sigui mitjançant materials o habituals o casolans, i enregistrar-ho amb un vídeo que tingués una durada d’entre 1 i 3 minuts. No hi havia limitació de materials ni productes, sempre i quan es realitzi sota els criteris de seguretat pertinents.

Hi ha hagut 5 categories i ha estat obert a tots els centres educatius de la comarca que han volgut participar-hi: tres per primària i dues per secundària. El jurat d’aquesta 3a edició ha estat format per les empreses que patrocinen el concurs que han revisat tots els vídeos i n’han escollit el guanyador per cada categoria. En el seu veredicte, el jurat ha destacat i valorat la presentació de l’experiment i la dificultat de realització -adaptat al nivell dels alumnes-, l’explicació o comunicació que fan els mateixos alumnes durant l’experiment; com comprenen l’exercici i el procés químic o reacció que tingui lloc en l’experiment; la concordança amb la temàtica “La química de l’alimentació”; i especialment, el compliment i comprensió de les mesures de seguretat durant la realització de l’experiment. A més, els membres del Jurat també han destacat l’alta participació, la qualitat dels experiments, i sobretot, l’originalitat i la creativitat de cadascun dels projectes guanyadors.

Pel que fa a la Categoria 1 -1r i 2n de primària- el centre guanyador ha sigut els Maristes Igualada amb l’experiment “Tots els aliments tenen la mateixa quantitat de midó”; la Categoria 2 -3r i 4t de primària-, s’ha endut el primer premi el Ramon Castelltort amb “Una experiència molt dolça – mini merengues”. Pel que fa a la Categoria 3 -5è i 6è de primària- s’han entregat 1r i 2n premi; el 1r premi, per “Esferificacions”; per les Escolàpies, i el 2n, per l’escola Les Passeres de Castellolí amb “Iogurt”. Pel que fa a educació secundària, la Categoria 4 -1r i 2n d’ESO-, el 1r premi ha sigut per l’INS Vallbona d’Anoia amb “Deflagració del cacau. La dolçor a la química a l’escola”; i a la Categoria 5 -3r i 4t d’ESO-, l’Acadèmia Igualada s’ha endut el 1r i 2n premi per “Pigments i Ph” i “Vitamina C”, respectivament. L’Escola Àuria ha rebut una menció especial amb “Espaguetis de colors”. Els centres educatius han guanyat material per continuar experimentant i aprenent a les seves aules.

Aquest concurs ha comptat amb el patrocini de les empreses químiques de l’Anoia com Leather Química, Comercial Godó, Atlas, Apliclor, Robinson Ventures, Waterologies, Simar S.A., Labin, Quimser, Proquip, Eminfor, Texcur, ABC Leather S.L. i Blautec.

Les empreses mostren una alta satisfacció per l’èxit de participació i esperen que en altres edicions puguin sumar-s’hi més centres educatius en les futures edicions de “Química a l’Escola”.