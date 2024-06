La 17a edició de La Marató de l’escola municipal de teatre La Tarima aixecarà el teló demà dissabte

A l’Ateneu s’hi podran veure durant tot el dia els set espectacles que han assajat els grups d’infants , joves i adults

Demà dissabte, en sessions de matí i tarda, es podran veure al Teatre Municipal l’Ateneu, els treballs que els diferents grups de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima han preparat per a la 17a Marató de Teatre.

La Marató, que és la primera des que l’APAE (Associació Pedagògica d’Arts Escèniques) gestiona La Tarima, presentarà els set espectacles que han assajat els infants, joves i adults que hi han cursat classes d’interpretació teatral durant el curs i mostra, sobre un escenari i davant del públic, la formació adquirida.

Patrícia Illa, regidora d’Ensenyaments Artístics ha posat en valor “l’empenta de la nova entitat que gestiona l’escola i ha treballat de forma intensa per tal que es puguin veure set espectacles de qualitat i molt personals aquest dissabte, amb actors de totes les edats i amb especial atenció a aquells amb diversitat funcional de l’Escola Àuria”.

Per la seva banda, Dani Monterosso, director de La Tarima, ha detallat que l’eix temàtic de les obres d’aquesta edició és “versió més original” on cada grup ha adaptat una obra ja escrita “amb la voluntat de fomentar la creativitat, el treball en equip i la personalització de les obres que interpretaran dissabte”.

Com és tradicional, les representacions es distribuiran al llarg de tot el dissabte, en sessions de matí i de tarda.

A partir de les 11,30 h es podran veure les tres representacions matinals.

En primer lloc, el grup de 3r a 5è de primària de dilluns, oferirà una versió molt personal de l’obra It, d’Stephen King, titulada Un malson de pijamada. Seguidament, el grup de l’Esplai Àuria, representarà Terra Ignotus, una versió lliure de Terra Willy. Planeta desconegut, de David Elaux, Eric Tosti i Jean-François Tosti. Per finalitzar el bloc matinal, el grup de 6è a 2n d’ESO de dimecres proposa una versió lliure d’Els jocs de la fam, de Suzanne Collins, titulada Els jocs de la set.

A la tarda, a partir de les 18 h, s’iniciaran les representacions dels quatre grups restants.

Per començar, el grup de Joves de dijous, versionarà Frankenstein de Mary Shelley, amb el títol La primavera. Després, el grup de 3r a 5è de primària de divendres, representarà Aventura al país del mai més que, com es pot deduir, és una adaptació de Peter Pan, de J.M.Barrie. Seguidament, el grup de 6è a 2n d’ESO de dilluns ens oferirà Si tu ets jo…jo sóc tu?, que versiona el text de William Shakespeare Nit de reis. Per acabar, el grup de persones adultes ha adaptat la novel·la L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson i interpretarà Jekyll i Hyde, més enllà del bé i del mal.

L’entrada al teatre tindrà un cost de dos euros i donarà accés a les set representacions, siguin de matí o de tarda.

Col·laboració entre les escoles d’art

Al marge del teatre, la Marató també és un exemple de col·laboració entre les escoles artístiques municipals. Com cada any, l’alumnat de l’escola municipal d’art La Gaspar, ha dissenyat la imatge de la Marató, que es concreta en el cartell, el programa de mà i el marxandatge. L’autora de la imatge d’enguany ha estat l’estudiant Paula Álamo Cortés que ha explicat que ha “volgut jugar amb la tipografia per mostrar la diversió i l’atreviment que els alumnes de La Tarima mostren dalt l’escenari”.

Des del 27 de maig, hi ha obertes les inscripcions per al proper curs. Es poden fer on line al web de l’Ajuntament d’Igualada (igualada.cat) o al de La Tarima (latarimaigualada.cat). Mentre hi hagi places disponibles en els diferents grups, les preinscripcions romandran obertes.

Com a novetat d’enguany, el proper dissabte 15 de juny, a les 18 h al Centre Cívic de Fàtima, es durà a terme una classe oberta i gratuïta adreçada preferentment a jovent que tingui inquietuds teatrals i vulgui fer una prova i conèixer de prop què és fer teatre. Tothom qui estigui interessat en inscriure’s a aquesta classe gratuïta, pot reservar plaça al Centre Cívic de Fàtima (938052621) o a través del web www.latarimaigualada.cat/contacte.