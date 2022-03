Junts per Igualada segueix apostant pels estudis universitaris

El grup municipal que governa la ciutat segueix treballant per oferir el màxim d’opcions als joves perquè encertin el seu camí i ajudar-los en la tria d’estudis un cop finalitzin l’ESO. Així ho explica la regidora d’ensenyament Patrícia Illa “Per a nosaltres és una prioritat poder assessorar als joves i a les seves famílies la tria d’estudis superiors. Per aquest motiu durant el Saló de l’Ensenyament d’Igualada oferirem un servei intensiu a famílies i a joves d’assessorament laboral i educatiu”. En aquest Saló les famílies i els joves podran trobar tota la oferta formativa de Catalunya i de l’Anoia, així com xerrades i diferents serveis d’assessorament i orientació acadèmica i formativa.

Cal seguir treballant perquè els joves i les seves famílies coneguin les sortides laborals de la ciutat i de la comarca, quins seran els sectors estratègics del futur, cap on evoluciona el mercat laboral, i ajudar-los en aquesta tria tant complicada.

Així mateix, el grup de Junts per Igualada insta de nou al departament d’educació de la Generalitat a apostar fermament per la FP a la ciutat, i estenen de nou la mà a treballar plegats per fer possible nous estudis tant de grau mitjà com de grau superior.

L’aposta pels estudis universitaris a la ciutat és un bon model de treball. I més quan aquesta setmana s’ha presentat un nou grau en enginyeria informàtica, que ajudarà a les empreses del sector TIC a guanyar i retenir el talent igualadí. La regidora de Talent explica que “Era una demanda no només dels sectors de la tecnologia i la informàtica, sinó que també del sector industrial, que veu una oportunitat de futur per als grans projectes empresarials”. Així mateix, el govern de Marc Castells es mostra molt satisfet per l’ampliació d’una línia de l’especialitat d’infermeria. Les dues tinents d’alcalde Patrícia Illa i Carlota Carner aposten per “seguir sent pol d’atracció i retenció de talent, i poder assessorar i oferir el màxim d’opcions als joves perquè puguin estudiar i treballar a la nostra ciutat”.